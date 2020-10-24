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GSO Başkanı Ünverdi'den yapılandırma değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, vergi ve SGK prim borçlarınn ertelenmesi ve yapılandırılması ile igili değerlendirmede, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması rahat bir nefes aldıracak" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, vergi ve SGK prim borçlarınn ertelenmesi ve yapılandırılması ile igili değerlendirmede, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması rahat bir nefes aldıracak" dedi.


GSO Başkanı Ünverdi yaptığı değerlendirmede pandemi sürecinin olimsuz etkilerinin azaltılabilmesi için vergi ve SGK prim borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılarak vadelere yayılması konusunu çok defa gündeme getirdilerini belirterek, "Gaziantep Sanayi Odası olarak girişimlerde bulunduk. Hatta tüm kesimleri kapsayan bir yapılandırma beklediğimizi ifade ettik. Bu doğrultuda istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda kabul edilmesi bizleri memnun etti. Pandemi sürecinde sanayiciler olarak önceliğimiz hep istihdamın devam etmesi oldu. Kanun teklifinde yer alan istihdama yönelik desteklerle birlikte istihdamımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte, yeni düzenleme ve desteklerin sanayicilerimize, iş dünyamıza ve geniş kapsamda farklı kesimlere önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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