GSO Başkanı Ünverdi'den Yunanistan'a “Baklava” tepkisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yunanistan basınında baklavanın Yunan tatlısı olduğu yönünde çıkan haberlere tepki göstererek, “Yunanistan'ın da üyesi olduğu AB tarafından, ‘Antep Baklavası' olarak coğrafi işaret tescilini aldığımız baklavamıza başkalarının sahip çıkmaya çalışması aymazlıktır” dedi.

Baklavanın, Türk mutfağındaki tarihi geçmişi ile Türkiye'nin ve ülkemizde ise Gaziantep'in bir tatlısı olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Türk ürünlerindeki lezzet ve kalite bazı kesimleri öyle noktalara getirdi ki belirli periyotlarda aynı söylemlerle ürünlerimize sahip çıkma çabası içerisine giriyorlar. Yunanistan basını da belli dönemlerde baklavanın kendilerinin olduğunu haber yapmayı bir ritüel haline getirdi. Adeta gece rüyalarında baklava görüp, sabah baklava bizim diyorlar. Aynı söylemleri tekrar etmeyle sizin olamayan bir şey sizin olmuyor. Baklavayla özdeşleşen ve tüm dünyada baklava denilince ilk akla gelen yer Gaziantep'tir” şeklinde konuştu.

“Coğrafi işaret tescilinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşıyor ve anlıyoruz”

Gaziantep Sanayi Odası'nın baklavanın hem ülkemiz hem de AB tarafından tescil edilmesinde büyük emek ve mücadele verdiğini dile getiren Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası 2003 yılında başlattığı marka ve patent tescili sürecine baklavayı hem ülkemizde hem de AB'de tescil ettirerek Gaziantep ile özdeşleşen baklavaya sahip çıkmış ve 2005 yılında baklavanın tescilini alarak baklavanın Türkiye'nin, Gaziantep'in olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. ‘Antep baklavası' ibaresinin coğrafi işaret olarak tescili 2007 yılında alınmıştır. Tescil için 10 Temmuz 2009 tarihinde AB'ye başvuruda bulunulmuş, AB Komisyonu'nun incelemesinin ardından başvuru olumlu bulunmuş ve Antep baklavasına ilişkin resmi başvuru belgesi 8 Ağustos 2013 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış ve coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir. Antep Baklavası, AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olurken, Gaziantep Sanayi Odası da AB tarafından ilk defa bir Türk ürününe tescil alma başarısını göstermiştir. Coğrafi işaret tescilini şehrimize kazandıran o dönem Meclis Başkanımız olan Abdulkadir Konukoğlu'na, şu an milletvekili olan ve o dönem Yönetim Kurulu Başkanımız olan Nejat Koçer'e, şu an Meclis Başkanımız olan Adil Sani Konukoğlu'na, dönemin meclis üyeleri ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Coğrafi işaret tescilinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşıyor ve anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Baklavanın ülkemizin bir tatlısı olduğu belgelidir”

Baklavanın ülkemize ait bir tatlı olduğuna dair bütün belgelerinin bulunduğunu ifade eden Ünverdi, “Türk kültürüne ait ürünlere sahip çıkmaya çalışanlara bu belgeleri bir kere daha hatırlatıyor, artık ürünlerimize sahip çıkma hayallerini bırakmalarını öneriyorum. Baklavanın kelime kökenine bakıldığında dahi Türkçe olduğu zaten bellidir, devamına iki harf eklemeyle ne baklava, ne yoğurt, ne ayran başka bir ülkenin olmaz. Uluslararası tüketicilere de tavsiyem, Gaziantep baklavasının taklitlerine özellikle dikkat etmeleridir. Ürünün menşeine muhakkak baksınlar ve baklava adı altında başka bir ülkenin taklit ürününü yemek durumunda kalmasınlar” diye konuştu.