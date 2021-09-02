GSO, Bölgesel Kalkınma, Yatırım İşbirliği Fuarı'nda Gaziantep'i tanıtıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Şanlıurfa'da düzenlenen Bölgesel Kalkınma, Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı'nda stant açtı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleri ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğinde Şanlıurfa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda açılan stantlar gezilerek firmaların ürettiği ürünler incelendi.

Sektörlerle ilgili gelişmelerin yakından incelenmesi, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölge illerinde faaliyet gösteren firmaların daha kapsamlı üretim sağlamaları için ortak stratejilerin oluşturulmasının hedeflendiği fuara GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen de katılarak bölge illeri ile Gaziantep arasındaki iş birliklerinin ilerletilmesine yönelik Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verdi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Adnan Ünverdi, fuarın firmalar ve girişimciler için bir buluşma noktası sağladığını ve katılımcı firmaların pazardaki sürdürülebilirliklerini sağlamaları noktasında büyük önem taşıdığını söyledi. Firmaların fuarda sektörlerdeki yenilik ve gelişmeleri takip etme, iş alanındaki farklı firmalarla görüşme, olası iş fırsatları için yeni kişilerle tanışma ve iş ağını genişletme fırsatları bulduklarını kaydeden Ünverdi, “Türkiye'de ilk kez kardeş ve komşu ilimiz Şanlıurfa'da düzenlenen 'Bölgesel Kalkınma Yatırım, İş birliği Forum ve Fuarı'nın bölgemiz illeri arasındaki iş birliğini daha da geliştireceğine, firmalarımız için önemli katkılar oluşturacağına ve markalarımızın tanınırlığını artıracağına inanıyorum. Bizler de Gaziantep Sanayi Odası olarak fuara katılarak hem stant açtık hem de komşu illerimizle kurduğumuz ilişkileri geliştirmeye yönelik attığımız adımları ve bu konuda planladığımız yeni çalışmalarımızı anlatma imkanı bulduk. Bölgesel Kalkınma, Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı'nın şehrimizden ve bölgemizden buraya gelip stant açan bütün firmalarımız için hayırlı olmasını diliyor, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere bölgemizin gelişmesi ve firmalarımızın yeni imkanlar bulması için önem taşıyan fuara katkı sunan ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.