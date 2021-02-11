GSO-GIZ iş birliğinde istihdama büyük destek

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın (BMZ) finansman desteği ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürütülen “PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi” kapsamında geçtiğimiz yıl firmalara 3 milyon 685 bin 591 liralık istihdam desteği verildi.

PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi'nden 2020 yılında 211 kursiyer faydalanırken, projeye katılan 46 firmaya 11 ay boyunca istihdam ettikleri kişiler için asgari ücretin tamamı maaş olarak ödendi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2020 yılının pandemi nedeniyle zorluklarla geçtiğini belirterek, proje ile sanayi ve istihdama katkıda bulunmaya devam ettiklerini kaydetti. PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi boyunca, mesleği olmayanlara GSO-MEM'de mesleki eğitim verilerek, işletmelerde maaşının tamamı karşılanmak suretiyle istihdama kazandırdıklarını belirten Ünverdi, “Proje sayesinde bir taş ile üç kuş vurduk diyebiliriz. Vatandaşlarımızla birlikte şehrimizde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin de faydalandığı proje ile mesleği olmayanları hem meslek sahibi yaptık hem de işe yerleştirdik. Maaş ödemelerinin tamamını da proje kapsamında ödeyerek sanayicilerimize bu zorlu süreçte destek olduk. Mesleki eğitim konularımızı da Gaziantep sanayisinin ihtiyacına göre belirleyerek, toplam 65 farklı alanda eğitim verdik. 2021 yılı itibarı ile de projemiz devam ediyor ve projeden faydalanan firmalarımıza, istihdam ettikleri kişilerin brüt asgari ücretin yüzde 70'i kadar destek veriyoruz. Bu doğrultuda sanayicilerimizin işini ne kadar kolaylaştırır, istihdamı artırabilirsek üretim ve ihracat hedeflerimize hep birlikte ulaşabiliriz. İş birlikleri ve destekleri için BMZ ile GIZ'e teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edecek, hayata geçirdiğimiz projelerle hem sanayimize hem de insanımıza destek olmayı sürdüreceğiz.”