GSO Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep ve ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler, lojistik ve hammadde temini konusunda yaşanan sorunlar ile korona virüs salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarının değerlendirildiği GSO Meclis Toplantısı'nda sektörlerin beklentileri ve taleplerine yönelik çözüm yolları istişare edildi.

“Gaziantepli sanayiciler ve ihracatçılar inanılmazı başardı”

Meclis Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantepli sanayicilerin ve ihracatçıların pandemiye rağmen inanılmazı başardığını söyledi. Gaziantep'in topyekun olarak zor şartlarda bile üretmeye devam ettiğini kaydeden Konukoğlu, “Şehrimiz pandeminin neden olduğu olumsuzların karşısında yılmadı ve hiçbir zaman üretmekten vazgeçmedi. Bunun yanında şehrimizdeki sigortalı çalışan sayısında da bir düşüş olmadı. Aksine sanayimizin istihdamı 60 bin kişi arttı. Elimizdeki veriler Gaziantep'in hiçbir şekilde geriye gitmediğini, tam aksine şehrimizin ekonomide ve sanayide büyüdüğünü gösteriyor. Tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarımızı vermiş oldukları bu büyük mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

“İş dünyamıza model olacak ‘yeni nesil sanayici platformu projesini' hayata geçiriyoruz”

GSO tarafından sanayideki çalışmaları sürdürülebilir kılmak ve geleceğe taşımak hedefiyle hayata geçirilmesi planlanan Yeni Nesil Sanayici Platformu Projesi hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak ülkemizde model olacak bir çalışma yürüttük ve bu doğrultuda ‘Yeni Nesil Sanayici Platformu Projemizi' hayata geçiriyoruz. Proje ile birlikte 45 yaşına kadar olan oda üyelerimizin aile şirketlerinin sonraki kuşaklara devri sırasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi, şirketlerde kurumsallaşma kültürünün oluşturulması ve yönetimi devralacak yeni nesil sanayici adaylarının geçiş sürecinin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda kurulan platformumuzda, ‘Eğitim, Kurumsallaşma, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Faaliyetler' konulu çalışma grupları yer alacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinde (Model Fabrika) yürütülen çalışmalara değinen Ünverdi, öğren-dönüş eğitimlerinin verildiği firmalarda yüzde 30-35 oranında verimlilik sağlandığını, verimliliğin yanında dijitalleşme konusunda da çalışmalara başladıklarını söyledi. Yeşil mutabakat konusunun altını çizen Başkan Ünverdi, ilerleyen yıllarda Avrupa'da karbon değerlerine uygun üretimler isteneceğini ve şimdiden buna uygun hazırlıkların yapılması gerektiğini kaydetti. Ünverdi, aksi takdirde Avrupa ve nitelikli pazarlarda büyük sıkıntılar yaşanacağına dikkat çekerek GSO olarak bu konuda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gaziantep'in sanayi, ihracat ve ekonomi verilerinin yer aldığı ekovizyon sunumunu meclis üyeleriyle paylaşan Ünverdi, şöyle devam etti, “Gaziantep hem ilk 5 aylık dönemde hem de aylık ihracatta 5. sırada emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Ocak-Nisan döneminde Gaziantep'in ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 136 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Mayıs döneminde Gaziantep'ten en fazla ihracat Irak, ABD ve İngiltere'ye yapılmıştır. En fazla ihracatı yapılan ürünler arasında ise sırasıyla halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, tekstil ve hammaddeleri yer almaktadır. Şehrimizde sigortalı çalışan sayısı 2020 yılı mart ayına göre yüzde 16,3 artarken, 2020 nisan ayına göre bu yılın nisan ayında toplam sanayi elektrik tüketimi yüzde 66,6 artış göstermiştir. Bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan herkesi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Konuşmasının son kısmında aşı çalışmalarının önemine işaret eden Başkan Ünverdi, başta sağlık olmak üzere sosyal ve ekonomik faaliyetlerin devamı için aşı konusuna herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Meclis Toplantısı'na katılarak sunum gerçekleştiren Tanzanya Eski Ticaret Müşaviri, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Onur Tekyıldız, dış ticaretin bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkisini anlatırken, TOBB Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt da yaptığı sunumlaTOBB'un hem yerel kalkınmaya katkı sağlamak hem de üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.