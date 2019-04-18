GSO heyetinden belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyaretleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoglu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı M.Sait Kılıç ile bir araya gelen GSO heyeti önümüzdeki süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu yerel seçimlerin geride kaldığını bundan sonra ülke olarak ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirterek, “İnşallah önümüzde yaklaşık 5 yıl seçimsiz bir süreç var. Ülke olarak bu zamanı iyi değerlendirmeliyiz. Kalkınma şehirlerden başlıyor.Altyapının oluşturulması, ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda ülkemizin gelişmesinde yerel yönetimler önemli bir işlevi yerine getiriyor. İnşallah belediyelerimiz projeleri ile bu dönemde de yeni başarılara imza atarlar. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de belediye başkanlarınabaşarılar dileyerek, Gaziantep'in şehircilik, sanayi, ihracat, turizm, gastronomi ve sağlık hizmetlerindeki başarısıyla bölgenin merkezüssü konumunda olduğunu söyledi. Gaziantep'in başarısında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Ünverdi, bundan sonra da yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, tüm kurum ve kuruluşları ile Gaziantep'i daha da yukarıya taşımak istediklerini dile getirdi. Şehircilik adına atılan adımlar ve geliştirilen projeleri çok önemli bulduklarını kaydeden Ünverdi, belediye başkanlarını kutlayarak, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretlerinden dolayı GSO heyetine teşekkür eden belediye başkanları da yeni dönemde Gaziantep ve Türkiye için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade ettiler.