GSO Heyetinden, Kutnia CEO'su Jülide Konukoğlu'na tebrik ziyareti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, GSO'nun tescilini aldığı kutnu kumaşının Kutnia'nın girişimleri ile dünyaca ünlü moda markası Dior'un koleksiyonuna girerek tanıtılmasından dolayı AJK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Kutnia CEO'su Jülide Konukoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Dünyaca ünlü Fransız moda markası Christian Dior'un resmi sosyal medya hesaplarından tanıtılan ve "Bir zamanlar Osmanlı kraliyet hanedanının kullandığı bu tarihi kumaş, Dior koleksiyonunda yeniden doğdu" notuyla paylaşılan kutnu kumaşının önemli bir marka haline gelmesi sürecinde yürütülen çalışmaların ve markalaşma sürecinin değerlendirildiği ziyarette, kutnu kumaşının marka değerinin daha da artırılması ve uluslararası platformlarda daha fazla yer alması noktasında yapılabilecek yeni iş birlikleri konuşuldu.

Ziyarette konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kutnu kumaşının medeniyetler beşiği Gaziantep'in asırlık el sanatlarından birisi olduğunu, Gaziantep'in kültür hazinesinin en nadide parçalarından birisi olan bu kumaşın AJK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Kutnia CEO'su Jülide Konukoğlu'nun emekleri sonucunda dünyada tanıtılmasının Gaziantep için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

“16. yüzyıldan beri Gaziantep'te dokunan ve padişah kaftanları dikilmesi nedeniyle ‘Saray kumaşı' olarak da bilinen kutnu kumaşını korumak ve yaşatmak, marka değerini yükselterek şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırmak için “Kutnia” markasını kuran ve sürdürdüğü çalışmalar ile kutnu kumaşının bugün tüm dünyada tanınmasını sağlayan Sn. Jülide Konukoğlu'nun verdiği emekler takdire değer” diyen Ünverdi, şunları kaydetti, “Kutnia markasının kurucusu ve CEO'nu Sn. Jülide Konukoğlu ve ekibi aynı zamanda uluslararası bir başarıya da imza atmış oldu. Bu vesile ile Sn. Jülide Konukoğlu'nun nezdinde tüm Kutnia ekibini yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Kutnia ile bir sosyal sorumluluk projesi olarak yolculuğa çıktıklarını söyleyen AJK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Kutnia CEO'su Jülide Konukoğlu da kutnu kumaşının Dior'un İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda tanıtılmasının tüm Gaziantep'in başarısı olduğunu ifade etti.

Kutnu kumaşını zamana uygun bir hale getirmek, geliştirmek ve marka değerini artırmak hedefi ile yoğun bir süreç geçirdiklerini ifade eden Konukoğlu, “Yaptığımız çalışmaların şehrimiz ve ülkemiz için böylesine önemli sonuçlar doğurması bizleri son derece mutlu etti. Türkiye'den bir markanın dünyada yer alabilmesi için uzun bir soluk ve zamanlama gerekiyordu. Güçlü bir marka için çok güçlü bir hikayesi olan kutnu kumaşımızın Dior'un 2023 erkek koleksiyonuna girmesi gurur verici. Kutnu kumaşını tescilleyerek şehrimize ve ülkemize büyük bir hizmette bulunan Gaziantep Sanayi Odamız başta olmak üzere kutnu kumaşının bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret programı, plaket takdiminin ardından sona erdi.