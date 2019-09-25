GSO ile Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği'nden iş birliği protokolü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği arasında ‘Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Amacıyla İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve Gaziantep Lisesi mezunlarının Kadın Girişimci Destek Merkezi'nden (KAGİDEM) faydalanabilmeleri amacıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

GSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol törenine GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özmermer, Perihan Çöçelli ve Başar Küçükparmak katıldı.

Gaziantep'teki kadın girişimci potansiyelini harekete geçirmek ve kadın girişimciliğine destek olmak hedefiyle İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) finansman desteği ile Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kadın girişimci destek merkezini kuruduklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Biz iş kurmak isteyen tüm kadın girişimcilerimize ulaşmak ve imkan sunmak istiyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize yönelik eğitim programlarımız da başladı. GSO ve KOSGEB işbirliğinde odamızda uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik. Bu eğitimler sonucunda seçilecek kadın girişimcilerimiz merkezimizde kendi işini kurma imkanı bulacaklar. Merkezimizde ayrıca ihracat destek programları, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili gibi çok sayıda avantajdan faydalanabilecekler” dedi.

İmzalan protokolün önemine de işaret eden Ünverdi, kendisinin de Gaziantep Lisesi mezunu olduğunu belirterek yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünverdi, “Gaziantep Lisesi'nden mezun olan çok sayıda iş insanı, siyasetçi, farklı meslek kolları ve çeşitli kademelerde görev yapan değerli isimler bulunuyor. Kendim de Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği üyesi olarak işbirliği protokolümüz ile çok daha fazla kadın girişimciye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce de yaptığı konuşmada, “Gerçekleştirdiğimiz protokol ile dernek üyelerimizle birlikte projeye destek vereceğiz. Kadın girişimcileri sahada daha fazla görmek istiyor ve ekonomiye katkıda bulunmalarını arzu ediyoruz. Bunun için üyelerimizi yönlendirmek suretiyle girişimci olmalarını ve KAGIDEM'in sunmuş olduğu fırsatlardan faydalanmalarını sağlayacağız. Derneğimiz, Gaziantep'in en etkili, en güçlü sivil toplum örgütleri arasında yer alıyor. İnşallah bu işbirliğinden de güzel sonuçlar alacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, değerli başkanımız Adnan Ünverdi'ye, yönetim kuruluna ve projede emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.