GSO ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna, Uyum ve İletişim Grup Başkanı Arife Altın ve Uluslararası Koruma Çalışma Grubu Başkanı Abdullah Yılmaz, Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda geçici koruma altındaki yabancı uyruklu bireylere yönelik GSO-MEM'in sunduğu imkanlar, ilerleyen süreçte iş birliği içerisinde atılacak adımlar değerlendirildi.

"Tüm bireylerin meslek edinmelerini sağlıyoruz”

Toplantının ardından gerçekleştirilen protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO-MEM'de verilen eğitimler ve yapılan çalışmalarla hem Türk hem de yabancı uyruklu bireylerin meslek edinmelerinin sağlandığını belirtti. GSO-MEM'in sunduğu imkanlardan faydalanan çok sayıda yabancı uyruklu kursiyerin iş kurduğunu ya da firmalarda istihdam edildiğini belirten Ünverdi, “Merkezimiz vasıtasıyla Gaziantep ve bölge sanayisinin kalifiye personel ihtiyacını karşılıyoruz. Bu çalışmalarımızı beraber ve ortak akıl çerçevesinde devam ettirmek istiyoruz. Bu noktada kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız protokoller büyük önem taşıyor. Bu kapsamda GSO-MEM'de yürütülen çalışmaları desteklemek ve ortak faaliyetlerde bulunmak amacıyla bizlerle iş birliği protokolü imzalayan İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze ve yöneticilerine teşekkür ediyor, protokolümüzün kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“GSO-MEM, meslek edindirme konusunda türkiye'deki en iyi örneklerden birisi”

GSO-MEM'in mesleki eğitim konusunda Türkiye'deki en iyi örneklerden biri olduğunu kaydeden Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna da merkezin Gaziantep ve bölgenin ihtiyaçlarına göre eleman yetiştirdiğini söyledi. Gaziantep nüfusunun yüzde 22'sinin yabancı uyruklu bireylerden oluştuğuna dikkati çeken Ayna, “GSO-MEM'in geçici koruma altındaki şehrimizde yaşayan yabancı uyruklu bireylerin uyumu ve meslek edinmeleri noktasında yürüttüğü çalışmaları yakından izliyoruz. Biz de İl Göç İdaresi olarak GSO-MEM'in çalışmalarına katkı sunmak adına iş birliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında yabancı uyruklu bireylerin GSO-MEM'in gerçekleştirdiği kurslara kayıtlarını kolaylaştıracak adımlar atacağız. Kendilerine verilecek eğitimlerde biz de bulunup uzmanlarımız ile birlikte kursiyerlerin kayıt ve diğer resmi işlemlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilinçlendirmede bulunacağız. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz ile yaptıkları iş birliğinden, ilgi ve alakalarından dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.