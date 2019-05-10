GSO Kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nun 11'inci ölüm yıldönümü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO'nun Kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nu vefatının 11'inci yıldönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Adnan Ünverdi, yayımladığı anma mesajında, 1989-1998 yılları arasında GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten, Sanayi Odası'nın ilk Meclis Başkanlığını yapan merhum Naci Topçuoğlu'nun 11 Mayıs Cuma günü 11'inci ölüm yıldönümü olduğunu ve saat 10.30'da Asri mezarlıktaki aile kabristanında anma töreni gerçekleştirileceğini belirterek, “Kent sanayimizin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan değerli büyüğümüz Naci Topçuoğlu'nu ve aramızdan ayrılan bütün sanayicilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Merhum Naci Topçuoğlu'nun Gaziantep Sanayi Odası'nın kurulmasında çok büyük emekleri olduğunu kaydeden Ünverdi, “Naci Topçuoğlu, Gaziantep sanayisinin temellerini atanlar arasında yer almıştır. Kentimiz ve ülkemiz sanayisi için yaptıkları asla unutulmaz” ifadelerini kullandı.

Naci Topçuoğlu'nun hayattayken temelini attığı Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunun gençlerin eğitilmesine ve meslek sahibi olmasına büyük katkılarının olduğunu ifade eden Ünverdi, “Merhum büyüğümüz daha o günlerden mesleki eğitimin önemini görmüş ve böyle bir okulu şehrimize kazandırmış. Bunlar şehrimiz için çok değerli ve çok önemli hizmetler. Bizler de kendilerinden devraldığımız bayrağı aynı ruh ve heyecanla daha da yukarı taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Merhum Naci Topçuoğlu dürüstlüğü, çalışkanlığı, yenilikçi vizyonu ve fikirleri ile bizlere her zaman örnek olmuştur. Başarılı çalışmaları ve hizmetleri halen konuşulan Sanayi Odamızın Kurucu Meclis Başkanı Naci Topçuoğlu'nu ebedi hayata intikalinin 11'inci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyor, Topçuoğlu Ailesi'ne, yakınlarına ve çalışanlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin” diye konuştu.