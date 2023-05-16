GSO Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Toplantıda, kent ve ülke ekonomisindeki gelişmeler, küresel sorunların sektörlere yansımaları ve iş dünyasının talepleri istişare edilerek çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “GSO Kurucu Meclis Başkanımız Merhum Naci Topçuoğlu ve İkinci Yönetim Kurulu Başkanımız Merhum Kamil Şerbetçi'yi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle anıyor, meclisimizde bugüne kadar görev alan tüm geçmişlerimizin mekanlarının cennet olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

“Bizler sanayiciyiz, işimize odaklanıp çalışmaya ve üretime devam ediyoruz” diyen Konukoğlu, yaşanan seçim atmosferine işaret ederek, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerine yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, GSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış merhum Kamil Şerbetçi'yi 25'inci vefat yıl dönümünde, GSO Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu'nu da vefatının 15'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, “Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak proje çalışmaları ile kent sanayisi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydederek, “Odamız ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığında mesleki eğitimlere başlıyoruz. 1,5 ay boyunca devam edecek olan teorik eğitimler ve sektör temsilcilerinin iş yerlerinde düzenlenecek olan 3 ay pratik eğitimler gerçekleştirilecek. Yalnızca ambalaj ve paketleme programı ile 1 aylık teorik eğitimlerden sonra doğrudan işe yerleştirme şeklinde sanayicilerimizin taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. GSO Mesleki Eğitim Merkezi burada etkin rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.

Ünverdi, 28. dönem milletvekili seçim sonuçları ve 28 Mayısta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili son durum hakkında bilgiler veren Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da, ‘'Geçen yıl resmi olarak kuruluşu gerçekleşen Ayakkabı Terlik İhtisas OSB'nin çalışmaları bir yıldır devam ediyor. Bu bir yıl içerisinde zorlu bir süreç geçirdik, sessiz ama etkili çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda bize destek olan başta Meclis Başkanıma, Yönetim Kurulu Başkanıma, Müteşebbis Heyetimize, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi sınırları içerisinde bulunan Hazineye ait alanın bedeli ödenerek OSB'miz adına tapu tescili gerçekleştirildi” diye konuştu.