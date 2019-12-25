GSO-MEM kursiyerleri GAİF-2019 fuarına katıldı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) eğitimlerine devam eden kursiyerler, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan, İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nı (GAİF) ziyaret ederek firmalarla iş görüşmeleri yaptı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde bu yıl 7'ncisi yapılan fuar; katılan firmalar ve ziyaretçi sayısı yönünden her yıl daha fazla kişi tarafından takip edilmekte olup, iş arayanlar için yapılan bilgilendirme toplantıları ve işe yönlendirme çalışmaları tüm iş arayanlara farklı alternatifler sunulması açısından büyük önem taşıyor.

Gaziantep 2. OSB'de 18 yaş üzeri mesleği olmayan ya da meslek değiştirmek isteyenler için Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesine yönelik faaliyet gösteren GSO-MEM, sahip olduğu 20 atölye ile ülkemizin en nitelikli mesleki eğitim merkezi olarak kursiyerlerine hem meslek edindiriyor hem de iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla istihdam faaliyetleri yürütüyor.

GAİF-2019 fuarına da stant açarak katılan GSO-MEM, hem eğitimlerini iş arayanlara tanıtma, hem de işverenlere projeler kapsamında sağlanan maaş desteğini duyurma imkanı buldu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Organze Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Sanayi Odası koordinatörlüğünde kurulan GSO-MEM, iplik ve konfeksiyon, ahşap işleme, makine imalat ve metal işleme gibi geleneksel atölyelerinin yanı sıra endüstriyel otomasyon, elektrik bakım, üç boyutlu yazıcı, iş makinesi simülasyon gibi teknoloji odaklı atölyeleri ile de Gaziantepli sanayicilerin ihtiyacı olan teknik bilgisi yüksek elemanları yetiştirmeye yönelik eğitimler veriyor.

Faaliyete geçtiği 2017 yılı Nisan ayından beri uluslararası kurumlarla da mesleki eğitim ve istihdama yönelik projeler yürüten GSO-MEM, 2019 yılı içerisinde Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın (BMZ) finansman desteği ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında “PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi” yürütmekte olup, Suriyeli mültecilerin de yararlandığı bu proje kapsamında eğitim alan kursiyerleri istihdam eden işletmelere brüt yarım maaş desteği sağlıyor.

Organizasyonu ve amacı açısından bölgemizin en kapsamlı etkinliği olan GAİF-2019 Fuarını, iki gün boyunca ziyaret eden ve firmalarla görüşmelerde bulunan GSO-MEM kursiyerleri, fuarın; iş ve eleman arayanlara sağladığı önemli katkılardan da yararlandı.