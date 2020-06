GSO-MEM'de, “Güvenli Üretim Belgesi” ve “Güvenli Hizmet Belgesi” bilgilendirme toplantısı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, sanayi işletmelerinin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek vermek amacıyla yayımladığı ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda yer alan hijyen tedbirlerine uygun üretim yapması, işletmelerimizin “Güvenli Üretim Belgesi” ve “Güvenli Hizmet Belgesi” ile belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (GSO-MEM) toplantı, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde gerçekleştirildi.

Belgelendirme süreci hakkında katılımcılara bilgiler veren TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş yaptığı konuşmada, “Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısmi karantina sonucunda yaşanan ekonomik durgunluk, salgın sonrasının esas mücadele ayağını oluşturacaktır. Küresel boyuttaki bu ekonomik yavaşlamadan en az zararla sıyrılabilmek, bu zararları en kısa sürede telafi edebilmek ve üstesinden gelebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor” dedi.

Riskleri ve krizleri bertaraf etmenin, musibetlerden gerekli dersleri almaktan, gerekli dönüşümleri gerçekleştirebilmekten ve geleceğe umutla bakabilme enerjisine sahip olabilmekten geçtiğini dile getiren Rıza Okumuş, “Bunun temel itici gücü ise tarihimizin ve toplumsal karakterimizin en güzide özelliklerinden biri olan, zor zamanlarda omuz omuza vererek iş birliğini sağlayabilmektir. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız; Sayın Mustafa Varank'ın destekleri ile Türk Standardları Enstitüsü, misyonuna yakışır şekilde sanayicimiz için hazırlamış olduğu dünyada bir ilk olan, COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu salgınla nasıl mücadele edeceğimizin, nasıl kontrol altına alabileceğimiz hakkında sadece yol göstermekle kalmayacak, TSE Covıd-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi ile TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimizin de piyasanın hâkimi olacağını ön görüyoruz” diye konuştu.

Alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapan Rıza Okumuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk Standartları Enstitüsü, TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu” çalışan sağlığını korumak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla COVID-19 Bilim Kurulu ile sürekli istişarelerde bulunarak oluşturulan bu kılavuz Sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içermekte. Bu kılavuz firmalara yalnızca salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmayacak, onların salgın sonrası dönemin bir ihtiyacı olan “güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim” standartlarına uygun üretim yapabilmesi için bir rehber görevi görecektir. Ana amacı “güvenilir, salgından etkilenmeyen ve hijyenik” bir üretim ortamı oluşturmak olan bu Kılavuz, sanayinin tüm sektörlerine uyarlanabilecek esnekliklere sahiptir ve yüksek maliyetler gerektirmeyen küçük ama etkili tedbirleri içermektedir. Ayrıca sanayicilerimizin salgın sürecinde karşılaşabileceği çeşitli olumsuz senaryolarda önleyici bir mekanizma geliştirme imkânı sunan, sanayicilerimize uluslararası ticaret süreçlerinde yardımcı olmak üzere tüm sektörlerde uygulanabilecek rehber niteliğinde bir dokümandır.”

Türkiye genelinde hizmet sektöründen de gelen yoğun talepler üzerine “TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu” rehberliğinde COVID-19 Güvenli Hizmet Belgelendirmesi de yapılmaya başlandığını kaydeden Okumuş, “Ülkemizde ki sanayicilerimiz ve son zamanda hizmet sektörü de COVİD-19 Üretim/Hizmet Belgelendirmesine yoğun bir talepte bulunuyor. TSE olarak kuruluşlara çok hızlı bir şekilde dönüş yapmakta ve belgelendirme faaliyetlerine başladık. Bu belgenin şöyle avantajları olacak: Çalışan psikolojisini olumlu etkileyerek verimliliğin artmasına katkı sağlayacak, COVID-19 ile ilgili hijyen ve sanitasyon şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyetini tescil edecek, İnsan sağlığı için güvenli ürün/hizmet elde edilmesini sağlayacak, İlgili tüm taraflara COVID-19 kapsamında hijyen ve sanitasyon konusunda güven tesis edilecek” şeklinde konuştu.

Okumuş, özellikle uluslararası ticarette bundan sonraki süreçte bu tip belgelendirmelerin daha çok ön plana çıkacağının altını çizerek, “Uluslararası bir firma bir ürün alırken, bir ülkeyle ticaret yaparken orada muhatap olduğu firmaların bu tip şartları sağlayıp sağlamadığına dikkat edilecek. Dolayısıyla Ülke olarak TSE COVID-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi ile biz burada da öncü bir hareket başlatmış oluyoruz. Bu yaptığımız işler, insanı sevmek ve insana hizmet diye ifade ettiğimiz o klişe sözlerin altını doldurduğumuz alanlardır. TSE tarafından hiçbir kâr amacı güdülmeden başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada da büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

COVID-19 salgını ile birlikte bu yüzyılda dünyada birçok tanımın değişmeye başladığını ve bugün artık dünyanın en önemli sorununun toplum sağlığı olduğunu aktaran Okumuş şunları kaydetti:

“Hemen hemen bütün devletlerin temel devlet fonksiyonları içinde en etkin şekilde vermeye çalıştığı hizmet alanı toplum sağlığı. Maalesef ki virüs belası bundan sonraki yıllarda da Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar göre Corona virüsün HIV virüsü gibi kalıcı olabileceğini, bu virüsün kontrol altına alınmasının 4- 5 yıl kadar süreceği yönünde beyanları bulunmakta. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak. Bir planımız var mı? Bir hazırlığımız var mı? Bunları ortaya koyup somutlaştırmamız lazım. Dolayısı ile her sektörde, sağlığa, hijyene dokunacak her türlü faaliyetin sadece kendi alanıyla sınırlı kalmayıp toplumun her alanına dokunacak bir etkisi var. Sektörler arasındaki iş birliği, toplum sağlığını tehdit eden risklerden korunmak için hayati öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye'de 1 Haziran itibari ile başlayan TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesine Türkiye genelinde yaklaşık 324 başvuru yapılmış ve bunlardan Gaziantep merkezli olarak 46 işletme müracaat etmiştir. Türkiye genelinde Covid-19 Güvenli Üretim kapsamında İlk denetimi geçirerek belge almayı hak eden ilk kuruluş SANKO Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. olmuştur. Covid-19 Güvenli Hizmet kapsamında da ilk belgeyi alan kuruluşumuz Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olmuştur.”

Toplantıda daha sonra TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürü Mehmet Genç, ‘Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nun içeriği hakkında bilgiler vererek katılımcıların sorularını yanıtladı.