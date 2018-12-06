GSO-MEM'de İş Forumu Düzenlenecek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliği projesi kapsamında 11 Aralık Salı günü GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerleri bünyelerinde çalıştırmak isteyen firmaların bir araya geleceği “GSO-MEM İş Forumu” düzenlenecek.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde meslek edindirme ve geliştirme eğitimleri hızla devam ederken, eğitim alan Türk ve yabancı uyruklu kursiyerlerin Gaziantep sanayisine ve ticaret hayatına kazandırılmasına devam ediliyor.

Birebir firmaların taleplerini karşılamanın yanı sıra düzenlenen iş forumları işe yerleştirme de büyük önem taşıyor.

GIZ Projesi kapsamında bugüne kadar 100 meslek kolunda, eğitimini tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu kursiyerleri istihdam etmek isteyen firmalara 5 ay boyunca tam maaş, tam sigorta desteği verildi ve destek verilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 11 Aralık Salı günü GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek foruma katılan firmalar istihdam etmek istedikleri kursiyerleri kendi kriterlerine göre seçecek ve çalışmaya başladıkları tarihten itibaren de 5 aylık tam maaş ve sigorta desteğinden faydalanacak.