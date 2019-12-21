GSO-MEM'de ?stihdam Fuar? Yap?ld?

Gaziantep Sanayi Odas? Mesleki E?itim Merkezi'nde (GSO-MEM) e?itim alan kursiyerlerin i? sahibi olabilmeleri amac?yla istihdam fuar? d?zenlendi.

11 firman?n kat?l?m?yla, Alman Federal Ekonomik ??birli?i ve Kalk?nma Bakanl???'n?n (BMZ) finansman deste?i ile Alman Uluslararas? ??birli?i Kurumu (GIZ) ortakl???nda y?r?t?len ?PEP-Ekonomik F?rsatlar?n Desteklenmesi Projesi? kapsam?nda e?itim g?ren yakla??k 250 kursiyerin i? bulabilmeleri amac?yla yap?lan fuar GSO-MEM'de ger?ekle?tirildi.

GSO-MEM'de proje kapsam?nda, Gaziantep sanayisinin 2019 y?l? itibar? ile en fazla ihtiya? duydu?u istihdam konular?na g?re e?itimler d?zenleniyor.

??verene Y?zde 50 Br?t Maa? Deste?i

GSO-MEM'de e?itim alan kursiyerlerin istihdam fuar? ile i? bulmalar? neticesinde, ??KUR ile ortakl?k yap?larak kursiyerlerin ??KUR kay?tlar? da yap?l?yor ve kursiyerleri istihdam eden firmalara 6 aya kadar varan s?relerde br?t yar?m maa? deste?i sa?lan?yor.

PEP-Ekonomik F?rsatlar?n Desteklenmesi Projesi kapsam?nda hem sanayiciler i?in hem de kursiyerlerin oryantasyon d?nemine katk? amac?yla verilen bu destek iki tarafa da ?nemli avantajlar sunuyor.

Temmuz 2019'dan buyana proje kapsam?nda kursiyerlere ah?ap i?leme, ambalaj ve paketleme, bilgisayar destekli ?izim, bilgisayar destekli reklam ve tasar?m, bilgisayarl? muhasebe, bobin makine operat?r?, CNC tezgahlar? ve programlama, d?? ticaret eleman?, elektrik-bak?m onar?m, end?striyel otomasyon, gazalt? (m?g-mag) kaynak??l???, giyim ?retiminde temel i?lemler, hal? ?itici, hal? konfeksiyon eleman?, mekanik bak?mc?, ?rt?l? elektrod ve ark kayna?? e?itimi, pamuk tarak??, plastik enjeksiyon eleman?, PVC do?rama eleman?, ramay?z makine operat?r?, ring iplik eleman?, temel ayakkab? tasar?mc?s?, tornac?, trikotaj operat?r?, y?netici asistan?, yuvarlak ?rme makinesi e?itimleri veriliyor. Projeden Suriyeli kursiyerler de yararlanmakta olup, mesle?i olan olmayan ki?ilere meslek edindirme kurslar? da veriliyor.

E?itim konular?na g?re 3 hafta veya 3 ay aras?nda de?i?en kurslarda kursiyerlere i? sa?l???, hijyen, beden dili e?itimleri de veriliyor