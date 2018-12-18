GSO-MEM'de Meslek Geliştirme Eğitimleri başladı

Meslek edindirme eğitimlerinin devam ettiği Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM), sanayide kalifiye eleman olarak istihdam edilen mühendislerle, kaynak öğretmenlerine yönelik meslek geliştirme eğitimleri başladı.

GSO-MEM Gaziantep sanayisinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen eğitimlerden biri olan, “Kaynak İnspektörü” yetiştirmek üzere ilk adımı attı. Mesleki Yeterlilik Belgesi alınmasının öneminin arttığı ve zorunlu hale geldiği bir dönemde Gaziantep'te ilk kez “Kaynak İnspektörlüğü Eğitimi” GSO-MEM'de başladı.

Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) ve Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF) tarafından yetkilendirilmiş Türkiye ATB Gedik Eğitim Vakfı (GEV) ve GSO-MEM işbirliği ile Gaziantep'te ilk kez düzenlenen eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Eğitim ile kaynaklı imalat yapan firmaların kaynakla ilgili teknik elemanlarının, kaynak prosedürü hazırlaması ve yorumlayabilmesi için gereken bilgilerin aktarılması hedefleniyor. İki hafta sürecek eğitimin sonunda sınav yapılarak, başarılı olan katılımcılara “Kaynak İnspektörü Diploması” verilecek.

Gaziantep'te yoğun talep gören eğitimin ikincisi 2019 yılının Şubat ayında yapılması planlanıyor.