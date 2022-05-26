GSO-MEM'de METEK çerçevesinde işbaşı eğitimleri başladı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün operasyon faydalanıcısı olduğu sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu Teknik Yardım Projesi (METEK III) çerçevesinde iş başı eğitimleri başladı.

Eğitimlerle ilgili Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) açılış toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Midas, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necip Kafadar, GSO-MEM Müdürü İbrahim Çalı ve Metal Teknolojisi Alan öğretmenleri katıldı.

İbrahim Çalı konuşmasında işbaşı eğitim programının önemine değindi. Murat Midas ve Necip Kafadar yaptıkları konuşmada verdikleri desteklerden dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) verilen eğitimlere Türkiye'nin değişik illerinden gelen 40 kişilik Metal Alanı Öğretmenleri katılıyor. 10 gün sürecek eğitimde katılımcı öğretmenler GSO-MEM'de yer alan atölyelerde uygulamalar yaparak, Gaziantep Model Fabrika ve bazı firmalara da ziyaretlerde bulunacak. Metal Teknolojisi ile başlayan eğitimler önümüzdeki süreçte tekstil, elektrik ve makine alanlarında da devam edecek.