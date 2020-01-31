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GSO-MEM'de model fabrika değerlendirme toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Uygulamaları Dairesi Bşk. Dr. Mustafa Kemal Akgül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güvel, UNDP Proje Yöneticisi Ezgi Arslan ile ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.


Model Fabrika projesinin mevcut durumu, detayları ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Toplantı sonunda GSO-MEM'de yer alan atölyeleri gezen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve beraberindeki heyete GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi bilgi vererek yapılan çalışmaları anlattı.

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