GSO-MEM'de MYK eğitim semineri düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM), mesleki yeterlilik belgesi verilen meslek kolları, eğitim süreçleri ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ve çalışmaların değerlendirildiği eğitim semineri düzenlendi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Daire Başkanı Mehmet Ordukaya ve bölgede görev yapan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları'nın (YBK) değerlendirici, karar verici ve temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO-MEM içerisinde, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) olarak yetkilendirilmiş belgelendirme hizmeti de verdiklerini söyledi. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen 117 meslekte MYK mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler çalıştırılamadığını dile getiren Adnan Ünverdi, “Belgesi olmadan çalışanların, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içerisinde MYK mesleki yeterlilik belgesi alması gerekiyor. Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, bakanlar kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dahilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor” dedi.

Yüksek maliyetlerle kurulan yetkilendirilmiş belge kurumlarının gelecek konusunda tereddütleri bulunduğuna dikkati çeken Adnan Ünverdi, teşviklerin kaldırılmasıyla daha da büyük sorunların ortaya çıkabileceğini bu yüzden teşvik süresinin uzatılmasını talep ettiklerini ifade etti. MYK tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş bir kuruluş olan GASBEM olarak hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Ünverdi, “Belge hizmeti veren merkezimiz, 7 olan belgelendirme iş kolunu da yeni başvurular ile yakın zamanda 19'a yükseltecek. İnşallah mevcut meslek kollarına yenilerini de ekleyerek hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

MYK Daire Başkanı Mehmet Ordukaya da, değerlendirme kuruluşlarının seminer talepleri olduğunu bu noktada seminerler düzenlediklerini ifade ederek, “Seminer talepleri doğrultusunda imkan varsa, fiziki şartlar el veriyorsa bizde sınav belgelendirme yönetimi olarak gelip bölgesel değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da bir ölçme ve değerlendirme semineri yapılacak. Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı olarak nerden talep geldiğine bakılmaksızın, gerek tanıtım faaliyeti olsun, gerek seminer faaliyetleri olsun, fiziki koşullar el veriyorsa, programlarımızda uygunsa, muhakkak davetlere icabet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ülkemizde her yıl önlemeyen iş kazası meydana geldiğini belirten Ordukaya, bu iş kazalarının en aza indirilmesi için mesleki yeterlilik belgesini zorunlu hale getirdiklerini,iş kazalarının en aza indirilmesi amacıyla çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

117 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu kılındı

5544 sayılı kanun gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen 117 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde, ilgili mesleklerde belgesiz çalışanların tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 775 TL idari para cezası kesiliyor. Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dahilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Gaziantep'te GSO tarafından Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.'nin (GASBEM) yanı sıra belge verebilmesi için yetkilendirilmiş 6 firma bulunuyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirilmiş bir kuruluş olan GASBEM'de Makine Bakımcı, Köprülü Vinç Operatörü, Çelik Kaynakçısı, Ön İplik Operatörü, İplik Bitim İşleri ve İplik Eğirme Operatörü olmak üzere toplamda 7 meslek dalında belgelendirme hizmeti veriliyor.