GSO-MEM'de yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM), yeni eğitim dönemi çalışmaları başlıyor.

GSO-MEM, sanayicilerin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirerek, imalat sanayisine ve ihracatın gelişmesine destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da GSO-MEM'de eğitim alan kursiyerleri istihdam eden GSO üyelerine 6 ay boyunca kursiyerlerin brüt maaşının yarısı kadar maaş desteği sağlanacak ve kursiyerlerin firmalarda geçireceği oryantasyon sürecine katkıda bulunulacak. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen uluslararası niteliğe sahip "COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ne de sahip olan GSO-MEM'de sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda mesleki eğitimler düzenlenecek.

Bu amaçla kaynakçı, tornacı, bobin-katlama-büküm elemanı, ring iplik elemanı, ambalaj ve paketleme elemanı gibi benzeri kurslardan kursiyer talep eden firmaların www.gsomem.com.tr internet adresindeki formu doldurarak talep göndermeleri gerekiyor.