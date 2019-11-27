GSO-MEM'in sanayicilere maaş desteği devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) eğitim alan kursiyerleri istihdam eden firmalara sağlanan brüt yarım maaş desteği devam ediyor.

Ülkemiz sanayisine kalifiye elaman yetiştirmeye devam ettiklerini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Alman Federal Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın (BMZ) finansman desteği ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürüttüğümüz proje ile Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan 53 eğitim konusunda mesleği olmayan 18 yaş üstü kişilere meslek edindirme eğitimleri veriyoruz Bu eğitimleri başarı ile bitiren kursiyerlerimizi istihdam etmek isteyen üyelerimize de brüt asgari ücretin yarısı tutarında yaklaşık altı ay boyunca maaş desteği sağlıyoruz” dedi.

GSO'nun yapmış olduğu çalışmalarla 2019 yılı için sanayimizin en fazla ihtiyaç duyduğu istihdam konularını belirlediğini aktaran Ünverdi, “PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi ile Gaziantep sanayisinin en fazla eleman ihtiyacı duyduğu konularda yaklaşık 1100 kişiyi eğitmeyi ve sanayiye kazandırmayı planlıyoruz. Bu eğitimlerden, sanayide çalışmak isteyen Suriyeliler de yararlanabilecekler” diye konuştu.

Kursların eğitim konularına göre 3 hafta ile 3 ay arasında değişen sürelerde olduğunu belirten Ünverdi, “Kursiyerlere mesleki eğitiminin yanı sıra, iş sağlığı güvenliği, hijyen, beden dili, iletişim becerisi, meslek etiği, iş etiği gibi konularda eğitimler de veriyoruz. Ayrıca Suriyeliler bir aylık Türkçe kursuna da alıyorlar. GSO-MEM'de 20 atölyemiz ve 30 eğitim sınıfımız var. Bu projede verdiğimiz meslek edindirme eğitimlerinin yanı sıra üyelerimiz ve çalışanları için meslek geliştirme eğitimleri, kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri de dahil olmak üzere müfredatını kendi ekibimizin geliştirmiş olduğu pek çok konuda eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.

Adnan Ünverdi, PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında verdikleri eğitimlerin bazılarının, ahşap işleme, ambalaj ve paketleme, bilgisayar destekli çizim, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, bilgisayarlı muhasebe, bobin makine operatörü, CNC tezgahları ve programlama, dış ticaret elemanı, elektrik-bakım onarım, endüstriyel otomasyon, gazaltı (mıg-mag) kaynakçılığı, giyim üretiminde temel işlemler, halı çitici, halı konfeksiyon elemanı,mekanik bakımcı, örtülü elektrot ve ark kaynağı eğitimi, pamuk tarakçı, plastik enjeksiyon elemanı, PVC doğrama elemanı, ramayöz makine operatörü, ring iplik elemanı, temel ayakkabı tasarımcısı, tornacı, trikotaj operatörü, yönetici asistanı,yuvarlak örme makinesi elemanı olduğunu söyledi.

Proje ile sanayicilere iki önemli desteğin verildiğini dile getiren Ünverdi, “Bunlardan bir tanesi kalifiye eleman yetiştirmek, bir diğeri de bu elemanların altı aya kadar varan sürelerde brüt yarım maaşlarını ödeyerek firmalarda geçirecekleri oryantasyon dönemine katkıda bulunmak. Tüm sanayicilerimizi bu avantajlardan yararlanmak amacıyla GSO-MEM'e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.