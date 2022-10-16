GSO meslek komiteleri ve meclis üyelikleri seçimi yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçimi tamamlandı.

GSO üyeleri saat 09:00'da başlayan seçimlerde saat 17:00'ye kadar oy kullandı. Seçimlerde 35 meslek grubunda 2022-2026 yıllarında görev alacak 189 meslek komite üyesi ve 77 meclis üyesi seçildi.

Seçimlerde 35 meslek komitesinin 32'sinde tek liste ile seçime gidilirken 3 meslek komitesi ise çift listeyle yarıştı. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Pamuk Elyafının Bükülmesi ve Pamuk İpliği İmalatı Meslek Komitesi'nden, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Plastikten Ambalaj Malzemeleri İmalatı Meslek Komitesi'nden oyunu kullandı.

Seçim sonrası kısa bir değerlendirme yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası'na yakışır şekilde huzurlu bir seçim ortamı yaşandığını söyledi.

Önceki dönemde görev yapan komite ve meclis üyelerine teşekkür eden Konukoğlu, yeni seçilen meslek komite ve meclis üyelerini tebrik ederek, GSO'nun 9. döneminin Gaziantep ve ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni dönemde Gaziantep sanayisini daha yukarı noktalara taşımak hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini, GSO olarak en büyük hedeflerinin yeni projelerle Gaziantep sanayisini ve ihracatını hedeflenen seviyelere ulaştırmak olduğunu kaydeden Konukoğlu, “Bugün birlik ve beraberlik içerisinde, örnek teşkil edecek bir hoşgörü ortamında gerçekleştirdiğimiz Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçimlerimiz, kent sanayimiz açısından da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Unutmayalım ki bu seçimler şehrimize hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Göreve gelen meclis ve komite üyelerimizle birlikte var gücümüzle Gazi şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Seçimlere yoğun ilgi gösteren değerli üyelerimize, seçimlerimizin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesine katkı sağlayan adaylarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarından görevli arkadaşlarımıza, tüm oda personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimlerin GSO ailesine yakışır bir şekilde, dostane bir ortamda yapıldığını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'in sanayide ve ekonomide elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

“Önümüzde yapılacak çok iş, atılacak çok adım var” diyen Ünverdi, şunları kaydetti: “Gazi şehrimiz bizim ortak paydamızdır. Şehrimizin yarının dünyasına daha güçlü ulaşması, daha yaşanabilir bir şehir olması için ve bunun yanında üyelerimize daha fazla imkan sağlanmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde de yine üyelerimize hizmet etmeye, Odamıza yakışan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimlerin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı üyelerimize, bu sürecin hoşgörü ve karşılıklı saygı çerçevesinde geçmesine katkı sağlayan adaylarımıza ve tüm Oda personelimize teşekkür ediyor, yeni dönemde meclis ve komitelerimizde görev alacak herkese başarılar diliyorum. Ayrıca meclis ve komitelerimizde özveri ile görev ve sorumluluklarını yerini getiren, seçimler neticesinde görevlerini yeni arkadaşlarımıza devreden herkese değerli hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu yarışın kazananı, kaybedeni yoktur. Bu yarışın tek kazananı vardır, o da Gaziantep'tir.”