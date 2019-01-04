GSO Mesleki Eğitim Merkezinde "Girişimcilik Sertifikası Eğitim Programı" başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, ‘Suriye Krizi'ne Yanıt ve Dayanıklılık' Projesi kapsamında, UNDP ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından organize edilen, Girişimcilik Sertifikası Eğitim Programı GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) 9 Ocak'ta başlıyor.

Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Halıcı‘nın danışmanlığında düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı olan katılımcılara, uluslararası geçerliliği olan girişimcilik sertifikası verilecek.

GSO-MEM'de sanayiye nitelikli eleman yetiştirmek hedefiyle eğitimlerin devam ettiğini dile getiren GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, katılımcıların hem profesyonel yaşama hazırlanmalarını desteklemek hem de iş fikirlerini birer işletmeye, girişime dönüşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerden 18 yaş üstü Türk vatandaşlarının yanında, geçici koruma altındaki Suriyelilerin de faydalanabileceğini söyledi.

Kürşat Göncü, iş planını hazırlayarak kendi işini kurmak isteyen katılımcıların başvurabileceği eğitim programına katılımın tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, “Katılımcılar ulaşım, öğle yemeği ve ikramlardan da ücretsiz bir şekilde yararlanacaklar. Diğer yandan mülteciler için de tercüme hizmeti sağlanacak. Eğitim 13 günü kapsayacak olup, Mesleki Nitelik Kazandırma, Temel Girişimcilik Eğitimi ve İleri Girişimcilik Eğitimi olmak üzere toplamda üç aşamadan oluşacak. Mesleki Nitelik Kazandırma Eğitimi 300 kişi ile başlayacak olup, 300 kişinin içinden seçilecek 150 kişi Temel Girişimcilik Eğitimi'ne katılacak. 150 kişinden seçilecek 50 kişi ise İleri Girişimcilik Eğitimi'nde yer alacak“ dedi.

Eğitimi başarı ile tamamlayan ve iş fikirlerine göre seçilecek kadın girişimcilerin Gaziantep Sanayi Odası Kadın Girişimci Destek Merkezi'nden (KAGİDEM) faydalanacaklarına vurgu yapan Göncü, “Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile kurulan KAGİDEM'de kadın girişimciler; eğitim, iş planı hazırlama, pazar araştırmaları, pazar bulma, elektronik ticaret konularında desteklenecek. Merkez 2019 yılı içerisinde hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.