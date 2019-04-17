GSO Nisan Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sözlerine yerel seçimlerin Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olması temennisi ile başladı.

Gelişen teknolojilerle birlikte dünyada yaşanan değişime dikkati çeken Konukoğlu, hızla değişen koşullar karşısında iş dünyasının teknoloji konusunda neler yapabileceğini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “Yapay zeka ve robot teknolojileri ile artık üretim anlayışı değişiyor. Bu sebeple önümüzde bir yol ayrımı var. Hızlı bir şekilde hepimiz kendi alanımızda yeni teknoloji ve yeni iş yapabilme kapasitelerimizi hesap etmeliyiz. Bu süreçte yükte hafif pahada ağır üretimlere ağırlık vermeliyiz” dedi.

Gençlerin eğitilmesi ve teknoloji geliştirmeye yönlendirilmesinin önemine işaret eden Konukoğlu, “Teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bugün bilim insanları insandan alınan dokularla üç boyutlu yazıcıda kalp ürettiler. Ülke olarak biz de bir an önce ülkemizi ileri teknolojiyle buluşturmalı ve tersine beyin göçünü başlatmalıyız. Bununla birlikte gençlerimizi çok iyi eğitmeli, onları teknoloji geliştirecek çalışmalara sevk etmeliyiz” diye konuştu.

"Savunma Sanayisi Ve Medikal sektörü şehrimiz için çok önemli"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında katma değerli sektörlere yönelik atılması planlanan adımlara dikkati çekerek, savunma sanayi ve medikal sektörünün Gaziantep için önemine vurgu yaptı. Ünverdi, "Savunma sanayisine yönelik araştırmalarımız devam ediyor. Savunma sanayisinde neler yapabileceğimizi sürekli değerlendiriyoruz. Bu konuda en iyi uygulamalardan bir tanesi Sivas'ta optik sanayinde gerçekleştirildi. Buna benzer bir uygulamayı burada da gerçekleştirebiliriz. Medikal sektöründe ise Odamız ile SANKO Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği protokolü imzaladık. İnşallah sonuçlarını da yakın zamanda görürüz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Gaziantep'in fuarcılıkta geldiği noktaya işaret eden ve kent ekonomisi için fuarların çok önemli olduğunun altını çizen Ünverdi, “Gaziantep olarak 2000 yılından buyana biz fuarlar düzenliyoruz. Çadırda başladığımız bu süreç bugün OFM'de devam ediyor. Bu noktaya kolay gelinmedi, çok büyük emekler verildi. Fuarlar bizim için vazgeçilmez. Yıllardır ayakkabıdan penyeye kadar çok sayıda farklı fuarlar düzenliyoruz. Gaziantep'te bugün bu kadar ürün çeşitliliğine sahipsek fuarların bunda çok büyük rolü bulunmaktadır. Bu güçlü rekabet içerisinde fuarlarımızı çok daha geliştirmek zorundayız. Sektörlerimizle de temas halinde olmak istiyoruz ki fuarcılık konusundaki başarımızı artırarak devam ettirelim” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'nin de (GASİMEP) ilk yılında iş dünyasından yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Adnan Ünverdi, projenin başarıyla yürütüldüğünü, 23 öğrencinin yer aldığı projeye 180 firmanın başvuruda bulunduğunu ve önümüzdeki yıl beklentileri karşılamak üzere öğrenci sayısını artıracaklarını kaydetti.

Gaziantep'in Nisan ayı rakamsal verileri hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Ünverdi, konuşmasının sonunda iş dünyasını yeni istihdam seferberliğine katılmaya davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“30 Nisan'a kadar istihdam seferberliği kapsamında firmalarımızın alacağı her personelin 3 ay boyunca SSK, vergi ve maaşını devlet karşılayacak. Geriye kalan 9 ayda da SSK ve vergileri yine devletimiz tarafından karşılanacak. Hem şehrimiz hem de ülkemiz için iş dünyamızı verilen teşviklerden faydalanmaya davet ediyorum.”