GSO Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, deprem bölgesinde konut inşa edilmesi amacıyla TOBB öncülüğünde başlatılan "El Ver Ev Yapalım" kampanyası, GSO'nun iştiraklerinden olan Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) tarafından uygulamaya başlanan “Mesleki Haritalandırma” Projesi ve oda faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, depremden dolayı Gaziantep'in yükünün her zamankinden daha da fazla arttığını belirterek, “Hem ekonomik hem de psikolojik anlamda hasar aldığımız deprem felaketi sonrasında, sanayiciler olarak azimle, dayanışma içinde hız kesmeden mümkün olduğunca işletmelerinizi çalıştırmaya devam ederek elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Şehrimizin ve bölgemizin tekrar ayağa kalkması ve yaralarımızın bir an evvel sarılması adına göstermiş olduğunuz bu gayret ve sabır için sizlere teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.

Her milli meselede olduğu gibi bu deprem sonrasında da TOBB öncülüğünde Oda/ Borsa camiası olarak hızla seferber olduklarını dile getiren Konukoğlu şöyle devam etti:

“TOBB öncülüğünde deprem bölgesinde konut inşa edilmek üzere, ‘El Ver Ev Yapalım' kampanyası başlatıldı. Türk İş dünyası olarak deprem bölgesindeki mağdur kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi kaynak ve imkanlarımızı seferber ettik. Günümüz itibariyle deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaç depremzedelere kalıcı ve güvenlik konutlar sağlanması. Bu noktada deprem bölgesinde evi yıkılan, oturulamayacak durumda olan depremzedelerimizin en kısa sürede yeni bir yuvaya kavuşabilmeleri için iş dünyamız ve tüm hayırseverlerimizin kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Bu noktada kampanyaya yardımda bulunmak isteyenler GSO ile irtibata geçebilirler. Hepinize duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz.”

Gaziantep ve bölge sanayisini İskenderun Limanı'na bağlayacak olan Amanos Tünelleri Projesi ile ilgili de konuşan Konukoğlu, “Ramazan Bayramı'nda Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amanos Tünelleri Projesi'nin yapımına yakın zamanda başlanacağını söyledi. İnşallah tünelin devreye girmesi ile hem şehir hem de bölge sanayisine çok büyük fayda sağlanacak” ifadelerine yer verdi.

Oda faaliyetleri hakkında bilgiler veren ve GASBEM tarafından sanayicilerin işletme içi fiili çalışanlarına yönelik mesleki yeterlilik belgesi almaları konusunda “Mesleki Haritalandırma Projesi” başlattıklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparkmak da, “Firmalara ücretsiz olarak ‘Mesleki Haritalandırma' yapma imkanı sunuyoruz. Bu sayede firma çalışanlarının, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun mevzuatına uygun olarak meslek gruplarının belirlenmesini sağlıyor ve hangi meslekte MYK belgesi alması gerektiği konusunda bir analiz raporu hazırlıyoruz. Bununla birlikte tüm çalışanların mesleki yeterliliğini MYK portalından inceleyerek firmalarla paylaşıyoruz. Yürütülen sürecin neticesinde, firmalarımızın cezai yükümlülüklerinin de olduğu meslek gruplarında çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapıyor, GASBEM A.Ş. ile iş birliği içerisinde belge alımı için süreci başlatarak firmalarımıza destek oluyoruz. Projeden faydalanmak isteyen firmalarımız GSO'ya başvurabilirler” diye konuştu.