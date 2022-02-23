GSO Şubat ayı meclis toplantısı düzenlendi

Meclis toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, Ankara Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Muharrem Korkmaz ve Gaziantep Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Metin Yılmaz konuk olarak katıldı.

GSO tarafından sürdürülen projeler, sanayi ve ihracattaki gelişmeler, Yeşil Mutabakata uyum konusu, sektörel sorunlar, Gaziantep ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, 33. Vergi Haftası dolayısıyla bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda mükellef hakları, vergilendirmenin ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkisi, verginin toplumsal yaşamdaki önemi ve vergi bilinci hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, koronavirüs ile mücadelede en güçlü silahlarından olan aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, aşı yaptırmayanların ya da eksik aşı yaptıranların mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğini söyledi. “Bu işin şakası yok” diyen Konukoğlu, aşısız kişilerin hastalığı ağır geçirme ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

“Firmalarımızın çağa uygun üretim becerileri edinmeleri gerekiyor”

Gaziantep'in sanayide, üretimde ve ihracatta başarı çizgisini yükselterek yoluna devam ettiğini ifade eden Konukoğlu, küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların son bulması ve ihracat yapılan ülkelerin toparlanması halinde, Gaziantep ve ülke ekonomisi açısından çok daha olumlu neticeler alınacağını söyledi.

Sanayicilerin ve ihracatçıların sorunları ve talepleri ile her zaman yakından ilgilendiklerini ve bu sorunların çözümüne yönelik girişimlerine devam ettiklerini kaydeden Konukoğlu, “Şehrimiz firmalarının rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için çağa uygun üretim becerileri edinmeleri ve bununla birlikte yerlerini sağlamlaştırmaları gerekiyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de zor günlerden geçiyor ama biz ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu ülkeyi ve Gazi şehrimizi daha güzel yerlere taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“Sanayicilerimizi geleceğe hazırlayacak projeler geliştiriyoruz”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasına savunma sanayi alanında ürettiği yerli ve milli cihazlarla tanınan, GSO 2021 Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüllendirilen ve geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Gaziantepli başarılı girişimci Müslüm İncedal'ı anarak başladı.

Konuşmasının başında artan maliyetlere dikkati çeken Başkan Ünverdi, enerji şirketleri ile yürütülen çalışmalar neticesinde yeni düzenlemeler konusunda beklentilerin arttığını ve yürütülen çalışmalar kapsamında mesken, ticarethane ve sanayideki enerji fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini beklediklerini kaydetti.

GSO'nun sanayicileri geleceğe hazırlayacak projeler gerçekleştirmeye devam ettiğini kaydeden Ünverdi, GSO ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde sürdürülen “İstihdam İçin Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi” hakkında bilgiler verdi.

Firma yetkililerini dijitalleşme, istihdam, yeşil gelecek, enerji verimliliği ve mesleki eğitim gibi konularda önemli fırsatlar sunan projeden faydalanmaya davet eden Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak yeni fikirlerle şehrimizi ileriye taşıyacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu misyon ve doğrultuda sanayimizi daha da büyütmeyi, firmalarımıza yeni ufuklar açmayı ve bölgemizde istihdamın artmasına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında verginin önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan, maliye teşkilatının ve mükelleflerin Vergi Haftası'nı kutlayan Ünverdi, “Vergi konusu en başta bir vatandaşlık borcudur ve vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Devletimizin güçlü olması, kalkınma ve toplumsal hizmetlerin devamı buna bağlıdır. Sanayi şehri olan Gaziantep de vergi mükellef sayısının yüksek olduğu ve kendisi kazanırken ödemiş olduğu vergilerle ülkesine de kazandıran bir şehirdir” diye ekledi.

Gaziantep ihracatı ile ilgili verileri paylaşan Ünverdi, 2022 yılının ocak ayında 2021 yılı ocak ayına göre Libya'ya yapılan ihracatta yüzde 38,6, İsrail'e yüzde 27,5 ve Belçika'ya yüzde 23 oranında artış olduğunu ifade etti.

Başkan Ünverdi ayrıca Ocak 2022'de önceki yılın ocak ayına göre Afrika ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 47,3, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 37,9 ve eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 28,1 oranlarında artış sağlandığının altını çizdi.

Ünverdi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Etik, Ankara Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Muharrem Korkmaz ve Gaziantep Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Metin Yılmaz'a katılımları ve verdikleri bilgiler için teşekkür etti.

GSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı katılımcıların görüş, öneri ve beklentilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.