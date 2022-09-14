GSO ve Khatlon TSO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Tacikistan Cumhuriyeti Khatlon Bölgesi Başkanı Qurbon Hakımzoda, Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Khatlon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Farhod Rasulzoda ile beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel ve Mustafa Özgüler ile bir araya gelen heyetle ikili ticaret hacminin geliştirilmesi adına yapılabilecek sektörel iş birlikleri, ihracatın artırılması ve yatırım olanakları değerlendirildi. Ziyarette ayrıca Gaziantep Sanayi Odası ile Khatlon Ticaret ve Sanayi Odası arasında İkili Ticari İş Birliği Protokolü imzalandı.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Türkiye ile Tacikistan'ın sosyal ve ekonomik bağları güçlü iki ülke olduğunu belirterek bu kardeşlik bağlarının daha da geliştirilmesi noktasında Gaziantep Sanayi Odası olarak yeni iş birliklerine ve projelere hazır olduklarını ifade etti.

“Tüm dünyada güçlüklerin arttığı böyle bir dönemde birbirimize daha fazla katkıda bulunmalıyız” diyen Sağım, “Gaziantep ürün çeşitliliği ile Tacikistan'ın taleplerine cevap verebilecek bir kent konumundadır. Gaziantep olarak tekstil, gıda ve plastik gibi sektörler başta olmak üzere binlerce çeşit üretime sahip olduğumuz gibi Tacikistan ile bu sektörler başta olmak üzere birçok üründe ticaretimiz devam ediyor. Ocak-Ağustos 2021 döneminde 13 milyon 356 bin dolar olan Gaziantep'in Tacikistan'a olan ihracatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yüzde 28,6 artarak 17 milyon 183 bin dolara çıkmış durumda. Gerek ihracat olsun gerekse yatırım olsun kazan kazan formülü ile iş ortaklıklarımızı artırabiliriz. Değerli konuklarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Khatlon Ticaret ve Sanayi Odası ile İkili Ticari İş Birliği Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tacikistan Cumhuriyeti Khatlon Bölgesi Başkanı Qurbon Hakımzoda da Tacikistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri ilerletmek adına önemli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Tacikistan-Türkiye dış ticaret hacminin ilerleyen süreçte katlanarak devam edeceğine inandıklarını kaydeden Hakımzoda, “Gaziantep'e gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ekonomik ve kültürel alanda her iki ülkeye olumlu sonuçları olacağını düşünüyoruz. Biz de bu doğrultuda Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ederek hem yeni iş birliği konularını masaya yatırdık hem de İkili Ticari İş Birliği Protokolünü imzaladık. GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ferhan Sağım'a, Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm GSO ailesine yakın ilgileri ve nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret programı, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.