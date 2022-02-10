GSO ve Sosyalben Akademi iş birliğinde “Sürdürülebilir Yaşamın Kaynağı Y ve Z Toplumu” semineri düzenlendi

GSO Yönetim Kurulu Ünverdi, Yönetim Başkanı Adnan Kurulu Üyeleri, SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, vakıf üyeleri ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımıyla düzenlenen seminerde, Türkiye'deki gönüllülük oranını artırmanın ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmanın önemi, bu doğrultuda yapılabilecek çalışmaların içeriği ve yol haritası hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla atılabilecek yeni adımlar ve GSO'nun bu amaçla yürüttüğü çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Nesil Sanayici Platformu ile çok daha fazla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ünverdi, “Bizler bu dünyada yaşıyorsak, yalnızca faaliyet yürüttüğümüz alanlarda değil, her şeyden sorumluyuz. Daha yaşanabilir bir dünya için sosyal sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Bu nedenle de mevcut sosyal sorumluluk projelerimizi artırmak ve gönüllülükle ilgili yeni çalışmalar geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda SosyalBen Akademi ile birlikte gönüllülük temelli ve Türkiye'de rol model olabilecek çalışmalar gerçekleştirmeye hazırız. Yürütmüş oldukları projelerden dolayı SosyalBen Vakfı'nı ve Ece Çiftçi'yi kutluyor, Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Gençlerin hedefleri ve gücü var onlara gerekli fırsatlar verilmeli”

Yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri, gönüllülük konusu, Y ve Z kuşaklarının toplum içerisindeki rolü hakkında bilgi paylaşımında bulunan SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de, yürüttükleri faaliyetlerle Türkiye'deki gönüllülük oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'deki gönüllülük oranının düşük seviyelerde olduğunu belirten Çiftçi, bu durumun Y ve Z kuşakları ile birlikte aşılabileceğini ifade ederek, “Gençlerin hedefleri ve gücü var; fakat onlara gerekli olan fırsatlar verilmeli ve rehberlik edilmeli. Dijitalleşmeye aşina olan ve bu sürecin içerisinde yaşayan yeni nesil, toplumu dönüştürmeye hazır. Hedefleri var; ama onlara bu hedeflerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturulmalı. Y ve Z kuşakları göz ardı edilerek geleceğe dair hedefler konulamaz. Bu iki kuşağın ortak özelliği girişimci olmalarıdır. Misafirperverlikleri, ilgi ve destekleri için Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye, Yönetim Kuruluna ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sürdürülebilir Yaşamın Kaynağı Y ve Z Toplumu Semineri, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.