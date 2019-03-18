Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle "Yerli Üretim ve Tasarruf Tedbirleri" Çalıştayına panelist olarak katılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, katma değerli üretimin önemine dikkati çekerek, “Ülkemiz ve dolayısıyla Gaziantep olarak ihracatta kilogram başına düşen değeri artırmamız gerek” dedi.

Dünyada gücü elinde bulunduran ülkelerin ekonomi anlamında da güçlü olduğunun altını çizen Ünverdi, bunun için de rekabetçi, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bölge coğrafyasının kalesi konumunda olan Türkiye üzerine farklı yöntemlerle, farklı oyunlar oynanmak istendiğini dile getiren Ünverdi, iş dünyası olarak her koşulda çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirterek, “10 Ağustos'tan sonraki dönemde sanayiciler olarak bir taraftan istihdam oluşturmaya, bir taraftan sermayemizi güçlendirmeye, bir taraftan ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Ekonomimizi güçlü kılabilir, teknolojik gelişimimizi hızlandırabilirsek işte o zaman ekonomik olarak da tam bağımsız olacağız ve manipülasyonlardan etkilenmeyeceğiz. Maalesef ülkemizin ürettiği ürünlerin ihracattaki ortalama kilogram değeri 1.28 dolar, Gaziantep'in ki ise 1.08 dolar. Bir cep telefonunun piyasa değeri ise 800-bin dolar. Biz de üretiyoruz ve satıyoruz ama katma değer konusunda istenilen noktada değiliz. Parça halı üretiminde dünya lideriyiz, yıllık 1,5 milyar dolarlık halı ihracatımız var ama makineyi dışarıdan alıyoruz. Aslında katma değerli kısım, kar marjı yüksek olan kısım makine üretiminde. Maalesef bu noktada eksiğimiz var. Bu noktadaki eksiğimizi de üniversitelerimiz ile giderebiliriz. Bu sebeple üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Tasarruf tedbirlerinin aileden başladığını kaydeden Ünverdi, yaşamın her alanında enerji verimliği vurgusu yaptı. Ünverdi, “Enerji verimliliğini ön plana çıkarmamız lazım. Biz sanayiciler de üretirken enerji verimliliğini ön planda tutmak durumundayız. Çünkü dünyada enerjiyi en pahalı kullanan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyoruz. Bu da bizim maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması” projesi kapsamında OSB'de, GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezi'ni kurduk. Burada firmalarımıza enerji verimliliği konusunda bilgiler veriyor, kullandıkları makineleri yerinde görüyor ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Ayrıca kurmakta olduğumuz Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji verimliliğine çok büyük önem veriyoruz. Bu bölgemizde fabrikalarımızı güneş enerji panellerine uygun olarak planlıyoruz. Yine Simbiyoz projesini burada uyguluyoruz. Bir fabrikanın atığını başka bir fabrikanın hammadde olarak değerlendirmesini hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji konusundaki adımları da ülkemiz için çok önemli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin geleceğine yön verecek siz gençlersiniz ve bizim için çok önemlisiniz” diyen Ünverdi, “Biz eğer genç nüfusumuzu eğitebilir, doğru yöne kanalize edebilir ve bilime dayalı imkanları sunabilirsek sanayi 4.0'ı da yakalar, sanayi 5.0'a da erişebiliriz. Uygulamalı eğitim bu noktada çok büyük önem taşıyor. Yeteneklerine göre çocuklarımızı mesleki eğitim konusunda da yönlendirmeliyiz. Biz bunu Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'mizde (GSO-MEM) GASİMEP projesi ile yapıyoruz. Öğrencilerimiz 10. sınıftaki çocuklarımızı yeteneklerine göre alıyor, 3 yıl boyunca haftanın iki günü GSO-MEM'de, haftanın 3 günü eşleştirdiğimiz firmada çalışarak işi öğreniyor. İki yılın sonunda kalfa, üçüncü yılın sonunda ustabaşı oluyor. Daha da ileriye gitmek isterse üniversite okuyor” diye konuştu.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan konuşmacı olarak katılırken, programın ikinci bölümünde HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'in moderatörlüğünde Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya, HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tülay Karadayı Yenice tarafından panel düzenlendi.

Programın sonunda HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.