GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi:

TRT Çukurova Radyosu'nun canlı yayınına telefonla bağlanan Adnan Ünverdi, Programın yapımcısı Derya Çetin Dağ'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 hakkındaki sorularını yanıtladı.

Konuşmasına içinde bulunduğumuz Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar dileyerek başlayan Ünverdi, “Birçok insan vatan, millet aşkıyla ülkemiz için gözünü bile kırpmadan can verdi. Geleceğimiz için bizler de elimizden geleni yapmalı ve çocuklarımıza sağlam temeller üzerinde duran bir ülke bırakmalıyız. İşte o zaman görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu sebeple ülkemizin geleceği ve gelişmesi için İstihdam Seferberliğini çok önemli buluyoruz. Tüm işverenler olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi, insanımızın iş ve aş sahibi olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da başarabilirsek bizden mutlu insan olmaz” dedi.

“İstihdam seferberliği bizim için bu anlamda çok önemli” diyen Ünverdi, “2019 yılında başlayan yeni istihdam seferberliği kapsamında 2.5 milyon ilave istihdam sağlanması hedefleniyor. Devletimiz tarafından bu hedef için çok önemli teşvikler veriliyor. İstihdam seferberliği kapsamında yeni personel alımı yapan firmaların prim ve vergileri ile birlikte maaşlarını devlet karşılıyor. 2,5 milyon insana iş kazandırmak demek,her aileyi 4 kişiden hesap edersek yaklaşık 10 milyon insanın gönül teline dokunmak demektir. 10 milyon insanın alışveriş yapması, ihtiyaçlarını karşılaması, piyasanın canlanması anlamına gelmektedir. Seferberliği biz bu anlamda çok önemsiyoruz. Gaziantep sanayisi olarak da inşallah bu seferberlik kapsamında çok daha fazla insanı istihdam etmeyi umuyoruz” diye konuştu.

Program aracılığıyla yetkililere de seslenen Ünverdi şöyle devam etti:

"İstihdam Seferberliği 2 Şubat'ta başladı ve 30 Nisan'da sona erecek. Bu sürecin uzatılmasını arzu ediyoruz. Çünkü geçtiğimiz süre içerisinde yerel seçim süreci yaşandı. Haliyle ülke olarak farklı noktalara odaklanmak zorunda kaldık. Artık önümüzde seçim olmayan bir dönem var. Bu dönem içerisinde gecemiz gündüzümüz ekonomi olmalı. Buna göre adımlar atmalıyız. Bu anlamda bu sürecin yeniden gözden geçirilmesini diliyorum. İnşallah işe alınacak insanlarla beraber daha güçlü bir ekonomi için hep birlikte el ele,omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz."

Ünverdi, ülke kalkınmasında gençlere çok büyük görevler düştüğüne dikkati çekerek, “Gaziantep'in nüfusu şu anda yaklaşık 2 milyon 30 bin civarında.Bu nüfusun yüzde 50'sine yakın kısmı 18 yaş altı gençten oluşuyor. Böylesi bir genç potansiyele sahibiz ve bu nüfusu iyi yetiştirmeliyiz. Bunu da ancak eğitimle başarabiliriz. Onlara endüstri 4.0 gerçeğini öğretebilir, endüstri 5.0'a taşıyabilirsek bu ülkenin önünde hiç kimse duramaz. İşte o zaman ülke olarak dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmeyi başarabiliriz. Yeter ki inanalım ve eğitimi, bilimi kendimize kılavuz yapalım” ifadelerini kullandı.