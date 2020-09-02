GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Ünverdi, Gaziantep'in ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttığını ve ağustos ayı itibari ile Gaziantep'in iller bazında 5. sırada yer aldığını kaydetti.

Adnan Ünverdi, tüm güçlüklere rağmen Gaziantep'in ihracattaki çıkışını sürdürdüğünü belirterek, “Bu zorlu süreçte ülkemiz için üreten, ihracat yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yolu birlikte yürüyecek ve inşallah daha güzel günlere birlikte kavuşacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ağustos ayında 605 milyon 430 bin dolar ihracat yaptığını vurgulayarak, geçtiğimiz yılın ağustos ayında bu rakamın 553 milyon 476 bin dolar olduğunu anımsattı.

İllere göre ağustos ayı ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Ünverdi, “Ağustos ayında en fazla ihracat yapan 10 il arasında Kayseri ihracatını yüzde 12,4, Gaziantep yüzde 9,4, Denizli, yüzde 3,7, Manisa yüzde 2,1, Ankara yüzde 1,5 artırırken maalesef diğer illerimizde düşüşler olmuştur. Gaziantep bu yönüyle pandemiye rağmen haziran ayında başlayan yükselişini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Ocak-Ağustos döneminde ise Gaziantep'ten yapılan ihracatın yüzde 1 azaldığını dile getiren Ünverdi, “İlk 8 ayda şehrimizden 4 milyar 779 milyon 106 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı döneminde ise 4 milyar 829 milyon 713 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Şehrimiz dönemlik ihracatta 6. sırada yer aldı. Altını çizmek isterim ki pandeminin etkisiyle uluslararası ticarette yaşanan krizlere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yapan 10 il arasında en az ihracat kaybı yaşayan il şehrimiz oldu. Gaziantep koşullar ne olursa olsun üretmeye devam ediyor. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla tüm tedbirlerimizi alarak çalışmaya, üretmeye, ihracata, istihdama ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.