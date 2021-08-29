Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin, milli mücadele ruhu ile canı pahasına savaşarak bizlere emanet bıraktığı cennet vatanımıza sahip çıkacak ve aziz hatıralarını her daim yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kutlama mesajında şunları kaydetti: “30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor, milletçe aynı ruh ve heyecanı bugün de paylaşıyoruz. Zafere giden yolda şanlı ecdadımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde çok büyük zorluklara göğüs germiş, küllerinden yeniden doğmuş ve yeniden bir diriliş destanı yazmıştır. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile birlik ve beraberlik ruhuyla aziz milletimiz kenetlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yol açılmıştır. Türk Milleti kazanılan bu zaferle, bağımsızlık ve hürriyetine kimsenin pranga vuramayacağını, en zor şartlarda dahi kahramanca çarpışarak istiklal ve istikbali için neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiş ve örnek olmuştur. Bugün bizlere düşen görev de cennet vatanımız için ödenen bu büyük bedelleri idrak ederek birlik ve beraberlik içerisinde olmak, daha fazla kenetlenerek Büyük Atatürk'ün armağanı olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, Cumhuriyet değerlerini genç nesillere aktarmak ve ülkemiz için daha fazla çalışmaktır. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız bir konu, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.