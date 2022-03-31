Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ankara'da düzenlenen Eko İklim, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi çerçevesinde düzenlenen “Sanayinin Yeşil Dönüşümü” konulu oturuma konuşmacı olarak katılarak sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşümün önemi ile GSO'nun bu çerçevede sürdürdüğü projeleri anlattı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın katılımları, gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sanayi Odaları Oturumu Sanayinin Yeşil Dönüşümü” programında Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada uygulanan iklim değişikliği politikaları, yeşil dönüşüme uyum çabalarının sanayi ve ihracat üzerindeki etkileri, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sektörlerin karşısına çıkabilecek riskler ve fırsatlar, sanayi odalarının firmaları yeni döneme hazırlamak amacıyla sürdürdükleri çalışmalar ve kamu kurumları tarafından yeni döneme hazırlık aşamasında sağlanan teşvik ve destekler değerlendirildi.

“AB Yeşil mutabakatı hepimizi yakından ilgilendiriyor”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, oturumdaki açılış konuşmasında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bugün tüm dünyanın sorunu haline geldiğini, kuraklıkla birlikte gıda güvencesi, su kaynaklarına ulaşım gibi temel yaşamsal ihtiyaçlar dahi tehdit altında olduğunu ve yaşanabilir bir dünya için gerekli olan tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini söyledi.

AB tarafından iklim değişikliğinin önüne geçmek, ekonominin çevreyle uyumlu büyümesini sağlamak için 2019 yılının aralık ayında AB Yeşil Mutabakatı'nın oluşturulduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Söz konusu mutabakatla Avrupa kıtasının 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesiyle iklim nötr kıtası olması amaçlanıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmasından dolayı Yeşil Mutabakat hepimizi yakından ilgilendiriyor. Türkiye toplam ihracatının yüzde 50'sini AB'ye yapmakta ve en çok yabancı yatırımı da AB'den alıyor” dedi.

“GSO olarak verimlilik, dijitalleşme, yalın üretim ve yeşil mutabakat konularına odaklandık”

Gaziantep sanayisinin ülkemiz açısından önemine dikkati çeken Ünverdi, “2021 yılında Gaziantep OSB'nin aylık ortalama elektrik tüketim miktarının 489 milyon 715 bin 060 kWh olduğunu ve ülkemizdeki tüm OSB'lerin tüketiminin yüzde 16,1'lik kısmını gerçekleştirdiğini belirtti.

GSO olarak verimlilik, dijitalleşme, yalın üretim ve Yeşil Mutabakat konularına odaklandıklarını ve bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ünverdi, “Bu yılki temamızı “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” olarak belirledik. Bu yönde de entegre bir çalışma programı uyguluyoruz” dedi ve ekledi: “Sanayinin ve ihracatın geleceği açısından büyük önem taşıyan Yeşil Mutabakat kriterlerine firmalarımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Bu amaçla Gaziantep Sanayi Odamız öncülüğünde üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte kurduğumuz Yeşil Mutabak Çalışma Grubumuz önemli faaliyetler yürütüyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni sürecin hukuki çerçevesi net olarak oluşturulmalı”

Yeşil dönüşüm ile birlikte oluşan yeni sürecin hukuki çerçevesi ile birlikte destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, bu sürecin hem yatırım hem de dönüşüm tarafında maliyetlerinin olduğunu, kamu tarafından firmalara ve sektörlere yönelik finansman ve teşvik destekleri sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Doğal enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeliyiz” diyen Ünverdi, “Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar ve jeotermal enerji konusunda verimli bir coğrafyaya sahiptir. Enerji konusunda dışarıya bağımlılığı azaltmak ülkemizin en büyük hedefi olmalıdır. Maliyetlerimizde en büyük gider ve cari açığımızdaki temel etkenlerden bir tanesi enerji maliyetleridir. Tüm bunlarla birlikte sanayimiz ve ekonomimiz açısından kritik role sahip olan yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği konularına ışık tutan Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep Sanayi Odası olarak ülkemizin ve Gaziantep'imizin yeşil dönüşümün öncüsü olmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Sanayi Odaları Oturumu Sanayinin Yeşil Dönüşümü programı, plaket takdiminin ardından sona erdi.