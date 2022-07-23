yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, özgür basının demokratik toplumun en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Basın meslek ilkeleri çerçevesinde kamuoyunun doğru ve tarafsız habere ulaşmasında özveriyle çalışan basın mensuplarının demokrasimizin güçlenmesinde de büyük paya sahip olduğunu kaydeden Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basının üstlenmiş olduğu rol kritik dönemlerde kendisini çok daha belirgin bir şekilde göstermektedir. Ulusal ve uluslararası gelişmeler ile ülkemizin küresel ölçekte sesinin duyurulması noktasında basınımız yapmış olduğu haberlerle doğru bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır. İletişimin geliştiği, bilginin anlık paylaşıldığı bir dönemde, basınımızın kendi imzası ile duyurduğu bilgiler güvenilir habere ulaşılmasını sağlamaktadır. Türk Basınında Sansürün Kaldırılışının 114'üncü yıl dönümünü ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunan, kamuoyunun her koşulda doğru habere ulaşması için özveriyle çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”