Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, eylül ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 957 milyon 127 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, ocak-eylül döneminde ise Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artışla 7 milyar 739 milyon 712 bin dolara ulaştığını, Gaziantep'in hem aylık hem de dönem bazında 6. sırada yer aldığını belirtti.

Başkan Ünverdi, “Küresel koşullar, artan maliyetler ve uluslararası ticaretin zorlaştığı böylesi bir dönemde alın teri ve büyük özveriyle ihracatımızın artmasını sağlayan tüm sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel gerilimlerin ekonomileri olumsuz etkilediğini ve buna bağlı olarak uluslararası ticaretin yavaşladığını belirten Ünverdi, “Maalesef tüm dünyada ekonomik koşullar her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Ülkemiz ve şehrimizin ihracatının yüzde 50'lilik kısmını yaptığımız AB ülkelerinde ise ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Rusya'nın bu bölgelere doğalgazı tümüyle kesmesi ile tedirginlik daha da arttı. Belirsizlik nedeniyle Avrupa bölgesinde insanlar alımlarını asgari düzeye indirdi. Bu sebeple AB pazarındaki daralma karşısında, diğer pazarlarımızı daha da geliştirerek pazar payımızı artırmalı ve alternatif pazarları daha iyi değerlendirmeliyiz. Tabi risklerle birlikte fırsatları da iyi okumamız gereken bir süreç yaşıyoruz. Enerji sıkıntısı nedeniyle AB ülkelerinde üretim de yavaşlayacak ve bu noktada hem şehrimiz hem de ülke olarak AB'ye en yakın ülke olarak öncelikli tedarikçi olabilir” şeklinde konuştu.

Bu doğrultuda ülkemizdeki enerji maliyetlerinin de makul seviyelerde tutulması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, kış aylarıyla birlikte enerjiye olan talebin aratacağını, ülkemiz sanayicilerinin bu süreçte AB pazarında diğer tedarikçi ülkelere karşı rekabet edebilir olabilmesi ve bu darboğazı atlatabilmesi için doğalgaz ve elektrik fiyatlarında önümüzdeki süreçte yüksek artışlar yapılmaması ve sanayicinin de bu tedirginliği artık hissetmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının son bölümünde Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çektiğini hatırlatan Ünverdi, bunun reel piyasaya yansımasının öncelikli beklentileri olduğunu belirterek, özellikle özel bankaların krediler konusunda Merkez Bankası'nın izlediği politikalar çerçevesinde kredi faiz oranlarındaki makası azaltmalarını istedi.

Sanayici ve iş yapan kesim için kredilerin ulaşılabilir hale gelmesi gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, “Üretici enflasyonunun tüketici enflasyonunun iki katına ulaştığı bir dönemde üretici banka kredilerine ne kadar ulaşabilir, girdi maliyetlerimizi ne kadar azaltabilirsek enflasyonla da o denli mücadele edebiliriz” ifadelerini kullandı.