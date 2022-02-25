GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde konuştu

İM Başkanı İsmail Gülle başkanlığında Gaziantep'te gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “İhracatta kalıcı başarı için dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmalıyız” dedi.

Bölgesel sorunların masaya yatırıldığı, ihracattaki gelişmelerin ve ihracatçıların sorun ve beklentilerinin değerlendirildiği TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi etkinliğine TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç, Genç TİM Başkan Yardımcısı İpek Teymur Külekçi, Meclis Üyeleri, kurum yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, konuşmasının başında, savaşların yaşanmadığı, çocukların ağlamadığı ve kadınların şiddet görmediği bir dünya dileğinde bulundu. Başkan Ünverdi, Gaziantep'in yaklaşık 160 alanda binlerce üretim yaptığını ve toplam 181 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gaziantep'in ortaya koyduğu bu başarının sürdürülebilir kılınması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, “Dünya büyük bir değişim ve dönüşümün içerisindedir. Bu değişimi başaran ülkeler, şirketler ve kurumlar yarının dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alacaklar. Değişim ve dönüşümün temelinde ise yüksek teknoloji, dijitalleşme, doğaya duyarlı üretim, verimlilik ve katma değerin artırılması gibi konular bulunuyor” dedi.

GSO'nun yeni dünya düzenini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni projeler geliştirdiğini kaydeden Ünverdi, sanayicilerin sorunları ve beklentilerini dile getirdi. Ünverdi, döviz kurundaki artışlar nedeniyle çoğu firmanın KOBİ niteliğini kaybettiğini, KOBİ tanımının mali bilanço yönüyle yeniden gözden geçirilerek bir güncelleme yapılması ve ihracatıyla örnek olan Gaziantep'e EXİMBANK tarafından verilen kredi imkanlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Çoğu firmanın mali bilançoları nedeniyle bazı desteklerden faydalanamadığını ifade eden Ünverdi, “KOBİ tanımının mali bilanço kısmında bir değişiklik yapılarak 125 milyon TL olan üst sınır artırılmalıdır. Ayrıca EXİMBANK'a yapılan başvurularda sonuç almakta güçlük yaşadığını söyleyen firmalarımız oluyor. Pandemiye rağmen ihracatını artıran ve ihracat şampiyonu olan Gaziantepli firmaların talepleri dikkate alınmalı ve yaşadıkları sorunlar ivedilikle çözülmelidir. Değerli misafirlerimizi gazi şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendilerine ülke ihracatımızın gelişmesi ve sorunların aşılması adına verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi'nin şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.