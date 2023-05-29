GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den seçim değerlendirmesi

dönem milletvekilliği genel seçimlerinin tamamlanması ile birlikte ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti.

Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'de görev alacak milletvekillerini tebrik eden Adnan Ünverdi, “Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin ülkemize, milletimize, yüreği bizimle atan tüm gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimiz demokratik bir olgunluk içerisinde yoğun bir katılımla iradesini kullanmış, tercihini yapmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız güçle, Türkiye'mizin ikinci yüz yılını inşa etmek için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Uzunca bir süre ülke gündemimin ilk sırasında yer alan seçimlerin tamamlanması ile belirsizliğin ortadan kalktığını ve ülkemiz için esas gündem olan ekonomiye hızla odaklanılması gerektiğinin altını çizen Ünverdi şunları kaydetti:

“Pandemi, devamında bölgemizde yaşadığımız yüz yılın deprem faciasının ardından biriken sorunlarımız karşısında bizim kaybedecek 1 saniyemiz kalmamıştır ve 24 saatimiz ekonomi olmalıdır. Gerek küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, gerekse kendi ülkemize özel koşullarımızda aşmamız gereken çok sayıda konu bizi bekliyor. Bundan sonrası için önceliklere bağlı olarak kısa, orta ve uzun vadede piyasaları rahatlatacak, istikrar, güven ve öngörülebilir bir ekosistemi tesis etmek için gerekli adımlar atılmalıdır. Kalkınmamızın temeli olan sanayi üretimi ve cari açığımıza da çare olacak şekilde ihracatımızı artırmak için teşvik ve destekler artırılmalıdır. Özellikle Gaziantep ve depremi yaşamış illerin toparlanabilmesi ve eski gücüne kavuşabilmesi için bölgemiz iş dünyası olarak bizler daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle bölgemiz üretim, ihracat ve istihdam başta olmak üzere daha fazla teşvik edilmeli, kamu tarafından bölgemize yönelik alınan kolaylaştırıcı kararların süreleri uzatılmalı, her konuda pozitif ayrım yapılmalıdır. Çok büyük istihdam kayıpları yaşadık ve yetişmiş iş gücümüz başka şehirlere gitti. Devletimizin burayı cazip kılacak özel istihdam teşvikleri vermesi gerekiyor. Yeni yatırım alanları noktasında da depremden önce yapımına başlanan yeni OSB'lerin altyapılarının tamamlanması ve seçim öncesi de gündeme gelen Hassa-Dörtyol Tünel Projesinin hızlandırılması bölgemiz için kritik önem sahiptir. Özellikle finansmana ulaşım ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, enflasyona bağlı olarak üretici maliyetlerindeki artışlar, ikili döviz kurunun ticaretimize etkisi konusunda ivedi tedbir alınması öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bizler her zaman ülkemizin ve devletimizin yanındayız. Bu doğrultuda ülkemizin yeni yüz yılında daha güzel yarınlar için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”