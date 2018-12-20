GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi,

Türkiye-Pakistan İş Forumu Gaziantep Zirvesi'ne panelist olarak katılan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in yatırım fırsatları ve iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ünverdi yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığına işaret ederek, “Pakistan ile dostluğumuzu ticaret ile taçlandırmamız gerekiyor” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı ile Pakistan Büyükelçiliği tarafından, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğu pekiştirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak amacıyla Türkiye-Pakistan İş Forumu Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Program kapsamında düzenlenen “Türkiye-Pakistan Yatırım Ekosistemindeki Fırsatlar” paneline konuşmacı olarak katılan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekerek, Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü bağın ticaret hacmine de yansıması gerektiğinin altını çizdi.

Adnan Ünverdi, “Pakistan ile geçmişe dayanan çok büyük dostluğumuz var. Özellikle Kurtuluş Savaşımızda Pakistan'ın bize vermiş olduğu desteği unutmamız mümkün değil. Bu nedenle tarihten gelen çok büyük bağlara sahibiz. Kendim de 2005 yılında Karachi'yi ziyaret ettim ve orada Karachi Ticaret Odası Başkanı ile de bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii bu bağlarımıza, kader birliğimize rağmen ticaret hacmimiz iki ülke arasındaki düşüncelerimizi yansıtmıyor maalesef. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi 600 milyon dolar, bu çok düşük bir rakam. Gaziantep'in de bu rakama 20 milyon dolar gibi bir katkısı var. Bu rakamları yukarılara çıkarabilir miyiz, Gördüğüm kadarıyla çok yukarılara çıkarabiliriz. İki ülkenin birbirinden alışveriş yapıyor olması, dostluğunu ticaret ile taçlandırması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliğinin önemine vurgu yapan Ünverdi, “Pakistan nüfusunun yüzde 52'si kadın, bizim ülkemizin de yüzde 51'i kadın. Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın girişimciliğine her zaman destek veriyoruz. Yönetim kurulumuzda da 3 işkadını var ve bu Türkiye'de bir ilk. Kadın Girişimci Destek Merkezi kuruyoruz ki, bu projede Türkiye'de bir ilk olacak. Kadınlarımızın iş hayatına aktif olarak girmesi ve onların üretir hale gelmesi büyük önem taşıyor. Bu anlamda kadın girişimciliği noktasında da iki ülke arasındaki işbirliğimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Pakistanlı sanayicileri Gaziantep'e yatırım yapmaya davet eden Ünverdi, Gaziantep'in lokasyon olarak Ortadoğu'ya açılan bir kapı olmasının yanında, Avrupa'ya da yakın bir noktada bulunduğunu kaydetti.

Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinin uluslararası yatırımcılar için avantajlar sunduğunu dile getiren Ünverdi, “6.Organize sanayi bölgemizi yine ülkemizde bir ilk olarak Kilis ile birlikte kuruyoruz. Burası hem Kilis'in hem de Gaziantep'in ortak sanayi bölgesi olacak. Bu bölgeye Pakistan'dan yatırımcılar gelip burada iplik veya teknik tekstil yatırımı yapabilirler. Ürettikleri ürünlerle hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın savunma sanayisine destekte bulunabilirler. Çünkü artık tekstil yeni teknolojilerle çok başka bir boyuta geldi ve çok farklı alanlarda kullanılmaya başlandı” ifadelerin yer verdi.

Moderatörlüğünü İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz'ın yaptığı panele, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Nazlı Abid Nısar, TOBB Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı G.Hülya Akkaya konuşmacı olarak katıldı.