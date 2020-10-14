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GSO yönetiminden Başsavcı Çiçekli'ye ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli’yi ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi ziyaret etti.


Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ile birlikte, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsavcı Ahmet Çiçekli'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Adnan Ünverdi, kent olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarla el ele vererek Gaziantep ve Türkiye için çalıştıklarını söyledi.


GSO Başkanı Ünverdi ve Başkan Yardımcısı Akınal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Başsavcı Ahmet Çiçekli de Gaziantep'in dinamik bir şehir olduğunu kaydederek teşekkür etti.

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