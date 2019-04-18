GSO yönetiminden GAOSB Başkanı Şimşek'e hayırlı olsun ziyareti

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GAOSB Başkanlığına seçilen Cengiz Şimşek ve yeni yönetim kurulunu kutlayarak, başarılar diledi. Sanayiciler olarak amaçlarının Gaziantep'i üretim ve ihracat noktasında hep yukarıya taşımak olduğunu dile getiren Konukoğlu, “İnşallah Sayın Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu OSB'yi mevcut durumdan daha ileriye taşıyacak. Bizler de kendilerine her zaman destek olacağız. Bundan önceki OSB başkanlarımıza, yönetim kurullarına ve sanayimizin gelişmesine katkıda bulunan, emek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, “Türkiye'nin en büyük OSB'sine sahip kentimiz bu zamana kadar sanayi ve üretimdeki başarısıyla hep söz sahibi oldu. Bundan sonra da yüksek teknolojili, katma değerli üretimle mevcut rakamlarımızı hep birlikte daha da üst sıralara çıkartmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GSO heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de, yeni dönemde sanayicilerle birlikte ortak akıl çerçevesinde Gaziantep OSB'ye en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.