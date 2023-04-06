GSO'da deprem bölgesine özel TÜBİTAK destekleri toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), deprem bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik hazırlanan desteklerden yararlanılması adına, Tübitak-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), "2023-Deprem Bölgesi Özel Çağrısı-Teknoçaba" programı tanıtım toplantısı yapıldı.

GSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TEYDEP Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TEYDEP Grup Koordinatör Vekili Dr. İsmail Doğan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Gaziantep Temsilcisi İbrahim Ulutürk, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandemiyle başlayıp depremlerle devam eden zor bir süreci hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Ünverdi, asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde bölgemizin psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda derin yaralar aldığını söyledi.

Ünverdi, yaraları sarmak için de toplum olarak kenetlendiklerini ve eşsiz bir dayanışma örneği gösterdiklerini ifade ederek, “Bu süreçte ekonomik olarak ne kadar hızlı toparlanırsak o denli hızlı ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Normal yaşamımıza dönmek için üretim, istihdam ve ihracatımıza devam etmemiz büyük önem taşıyor. Depremi yaşadığımız şubat ayında ihracatımız yüzde 42,2 oranında düşerken, mart ayında biraz toparlanmış olsak da yüzde 5,6 oranında ihracatımızda düşüş var. Tabii biz bu süreçte hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Gaziantep Sanayi Odası olarak bundan iki yıl önce orta ve yüksek teknolojiye geçiş için sanayide dönüşüm hamlesini başlatmış ve en son olarak Türkiye'de ilk defa Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sanayi Odamızda temsilcilik açılışını gerçekleştirmiştik. Pandemi ve deprem bu sürece sekte vurmuş olsa da biz sanayimizin teknolojik dönüşümü için elimizden geleni yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.

Ünverdi, “Bu noktada, TÜBİTAK hızlı bir refleks göstererek bölgemizde devamlılığın sağlanması ve yenilikçi projelerin desteklenmesi için çok cazip bir program başlattı. Depremin etkilediği 11 ilde faaliyet gösteren firmalara yönelik proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ar-Ge ve yenilik içerikli projelere geri ödemesiz kredi imkanı veriliyor. Tübitak tarafından "2023-Deprem Bölgesi Özel Çağrısı-Teknoçaba" başvuruları başlamıştır. Bütün firmalarımızı verilen desteklerden faydalanmaya, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretimlerle, teknolojisi yüksek katma değerli üretimler yapmaya davet ediyorum. Gaziantep olarak 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz, ancak Ar-Ge desteklerinden yeteri kadar faydalanmıyoruz. Kamu tarafından verilen destekleri muhakkak değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

TEYDEP Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, “Un var şeker var biz ateşlemeye geldik. Ocağı yakacağız tabi bu işin pişiricisi aşçısı sizler olacaksınız. Üniversiteler danışmanlık gerekirse her zaman yanınızdalar. İpekyolu Kakına Ajansı'nın her zaman pozitif katkıları var. Siz sanayicilerimize çok güzel desteklerimiz var. Biz iğneyi önce kendimize batırıyoruz. Belki kendimizi iyi anlatamadık. Bir kere daha anlatalım diye geldik. Deprem bölgesine pozitif farklılık yapan desteklerimiz var. Biz istiyoruz ki bize gelin başvurun. Bize birçok kanaldan ulaşabilirsiniz. Yardım ve destek vermek isteriz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bir nebze olsun acıların dinmesine vesile oluruz. Sizleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

2023-Deprem Bölgesi Özel Çağrısı-Teknoçaba" programı ve diğer desteklerle ilgili katılımcılara sunum yapan TEYDEP Grup Koordinatör Vekili Dr. İsmail Doğan da, “Hep birlikte çalışarak depremin yaralarını sarmaya çalışacağız. Bu tür felaketlerin çözümlerinin bilim ve teknoloji temelli olacağına inanıyoruz. Bu yüzden Ar-Ge projelerine, sanayicilerimize, üniversitelerimize destek veriyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen toplantı soru cevap bölümü ve plaket takdimiyle sona erdi.