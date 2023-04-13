GSO'da, deprem ve endüsrtiyel riskler karşısında sigortanın önemi anlatıldı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bölge sanayisinin yaşanan depremlerde büyük hasar gördüğünü, işletmelerde yıkımlar olduğunu söyledi.

“Bu süreçte sigortanın önemini bir kez daha gördük” diyen Ünverdi, “Evimiz, fabrikalarımız, araçlarımız, makinalarımız zarar gördü ve işletmelerimize döndüğümüzde ilk olarak sigorta şirketleriyle hasarımızın karşılanması için irtibata geçtik. Tabi burada afet olmadan önce tedbirimizi almak ve risklere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Sigorta yaptırırken de bilinçli olmak ve neye imza attığımızı bilmemiz büyük önem taşıyor. Poliçe içeriğini iyi incelemeli ve kapsamını bilerek sigorta yaptırmalıyız. Teklif alırken de sadece fiyat üzerinden değil, bize sunduğu imkanları göz önünde bulundurmalıyız. Tam ve eksiksiz bir sigorta yaptırmak için dikkat etmeliyiz” dedi.

Sigorta sektörünün ülkemizin ekonomisinin, şirketlerinin ve işletmelerin sürdürebilirliği açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de, “Bölgemizde 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler hepimize birçok ders çıkarmamız gerektiğini ve aldığımız önlemlerin üzerine daha fazlasını eklememiz gerektiğini gösterdi. İşletmelerimiz birçok açıdan olumsuzluklar yaşadı. Bu noktada Türkiye Sigortalar Birliği ve DASK depremin ilk anından itibaren yaraların sarılması adına çok fazla çaba gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Bu süreci inşallah hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından NART Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent NART moderatörlüğündeki panelde, NART Genel Müdür Yardımcısı Erdem Altın, HDI Katılım Sigorta Genel Müdürü Necmettin Gündoğdu, Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, ülkemizde yaşadığımız son yüzyılın en büyük felaketi olan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremlerinden sonra yaşanan büyük yıkımın sigorta sözleşmelerine etkisi ve DASK konusunda bilgiler verdi.

Panelde ayrıca deprem ve doğal afet risklerine karşı kamusal, bireysel ve teknik önlemlerin alınması ve sigorta yolu ile daha iyi nasıl yönetilebileceği konularında katılımcılara sunum yapıldı.

GSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, NART Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent NART, İcra Kurulu Başkanı Denise Nart ve Genel Müdür Yardımcısı Erdem Altın, HDI Katılım Sigorta Genel Müdürü Necmettin Gündoğdu, Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Konukoğlu, Bora Tezel, İbrahim Kara, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ve firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantı katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.