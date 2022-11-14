GSO'da, enerji depolama sistemlerinin önemi anlatıldı

Toplantıda firmalara enerji depolama teknolojileri ve enerji depolama sistemleri hakkında sunumlar yapılarak ASPİLSAN Enerji'ye tedarikçi olmalarını sağlayacak konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emine Ferhan Sağım ve Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ile firma temsilcileri katıldığı toplantı açılış konuşmalarıyla başladı.

“Enerji depolama sistemleri konusunda atılacak her türlü adıma hazırız ve kaybedecek zamanımız yok”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen menfur terör saldırısını lanetleyerek, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Adnan Ünverdi, Türkiye'nin en büyük ve en fazla istihdama sahip Gaziantep OSB'nde 160 alanda binlerce çeşit üretim yapılan kent sanayisinin temellerinin 100 yıl öncesine dayandığını belirterek, “Sanayimizin de artık kabuk değiştirmesi ve teknolojiye adapte olması gerekiyor. Mevcut üretim hatlarımızla gelebileceğimiz en üst noktaları zaten gördük. İleri teknoloji, yüksek katma değer, verimli üretim, yeşil dönüşüm, insan ve enerji verimliliği bizim bu dönemdeki ana başlıklarımız. Bu doğrultuda; Sanayi Odamız ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yaklaşık 2 yıl önce “Sanayide Teknolojik Dönüşüm Hamlesi”ni başlattık. Hedeflerimiz çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini de almaya devam ediyoruz. Savunma sanayi bizim üretimlerimizde yüksek teknolojiye geçişte en önemli mihenk taşı olacak” şeklinde konuştu.

Atılacak her türlü adıma hazır olduklarını ve kaybedecek zamanları bulunmadığına dikkati çeken Ünverdi şöyle konuştu:

“Bugün sizler, firmalarımızla görüştükten sonra, derseniz ki hemen başlayalım, biz sanayi odası olarak hem varız hem de firmalarımızın arkasındayız. Pil ve batarya üretimi, başta savunma sanayi olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm sektörler noktasında bizim hedeflerimiz arasında en önemli sac ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Çünkü, enerji konusu bugün dünyanın en önemli konu başlığı. Bir tarafta doğaya duyarlı üretim öne çıkarken, diğer tarafta enerjiye olan ihtiyaç artıyor. Rusya'nın AB'ye doğalgazı kesmesiyle bu ülkelerde üretim neredeyse durma noktasına geldi. Bu sebeple, enerjinin depolanması da enerjiyi üretmek kadar önem taşıyor. Böyle bir tablo karşısında, batarya ve enerji depolama sistemleri bugün, enerji güvenliğinin sağlanması ve yeşil dönüşümün gerçekleştirilebilmesinde de en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Dünya da zaten bu yöne doğru gidiyor. Savunma sanayinden otomotiv sektörüne, üretimden kullandığımız cihazlara kadar batarya sistemli teknolojilere yatırımlar artıyor. Bizler de bu gelişmeler ışığında, mevcut üretimlerimizi enerji sektörüne entegre ederek bu sektöre üretim yapmak istiyoruz. Firmalarımız bu alanda ciddi bir potansiyele zaten sahipler.”

“Gaziantep için her zaman koşa koşa gelmeye hazırız”

Gaziantep'in TSK başta olmak üzere devletin tüm kurumlarına bütün imkanları ile sahip çıkan ulvi bir il olduğunu söyleyen ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, “Gaziantep'te görev yapan devlet görevlilerinden bu şehir adına her zaman olumlu duyumlar aldık. Biz de Gaziantep için her zaman koşa koşa gelmeye hazırız. Gaziantep'in benim yüreğimde yeri çok farklıdır. Enerji Depolama Sistemlerinde İş Geliştirme ve İş Birliği Günleri programımız vesilesi ile birlikte somut adımlar atacağız. ASPİLSAN Enerji olarak bizim ihtiyaç duyduğumuz alanları ve Gaziantep firmalarının sunabilecekleri imkanları ele alıp bu doğrultuda hareket edeceğiz. Enerji depolama sistemleri hepimizin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir alandır. Gaziantepli firmalarımızla birlikte çalışarak hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum” dedi.

“Enerjiyi üretmek kadar depolamak da çok önemli”

Enerji sorununun tüm dünyada yaşanan en büyük sorunların başında geldiğini ifade eden SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş, enerji konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki dönemlerde de tüm dünya enerji sorunu ile çok daha sık karşılaşacak. Enerjiyi üretmek kadar depolamak da büyük önem taşıyor. Devletimiz bu noktada enerjiyi depolamak için ASPİLSAN'ı kurdu ve ASPİLSAN da bu alanda çok önemli çalışmalar ve ortaklıklar yaptı. Gaziantepli firmalarımızın ASPİLSAN ile yapacakları iş birlikleri şehrimiz için önemli fırsatlar oluşturacaktır. Biz de SANKO Üniversitesi olarak bilimsel anlamda her türlü desteği vermeye hazırız. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Aspilsan ile Gaziantep'in yapacağı iş birlikleri verimli sonuçlar doğuracak”

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, “Gaziantep olarak temel amacımız imalat sanayisinde yüksek teknolojili ürünleri üretmek ve bunu sağlamak adına Gaziantep Sanayi Odamız ile çok önemli projeler yürütüyoruz” dedi.

“Bizler medikal ve savunma sanayiyi öncelikli dönüşüm alanları olarak belirledik” diyen Akyılmaz, “Bu sektörlerin arkasından da yazılım ve bilişim alanları geliyor. Hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla yol almaya devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde savunma sanayi alanında önemli atılımlar gerçekleştirdik. ASPİLSAN ile Gaziantep'in yapacağı iş birliklerinin beklentilerimiz doğrultusunda verimli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Programın hayırlı olmasını diliyor, emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Aspilsan Eenerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy; pil ve batarya çeşitleri, Türkiye'de ve dünyadaki kullanım alanları ile Aspilsan Enerji'nin yaptığı çalışmaları anlattı.

Özsoy, “Aspilan Enerji Türk Milletinin Vakfı olan TSKGV'nin bir şirketi olarak Türkiye'ye ve tüm paydaşlarına pil ve batarya çözümleri konusunda yerli ve milli çözümlerle destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Gaziantep sanayicilerinin de pil ve batarya taleplerini karşılamanın yanı sıra, üretimde kullanacağı tüm hammadde ve yarı mamullerin tedariğinde teknik destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Gaziantep ve Aspilsan Enerji arasında güçlü bağlar oluşturulması ve iş birliklerinin geliştirilmesi adına, Gaziantep Sanayi Odası ve Aspilsan Enerji arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen toplantı plaket takdiminde bulunulması ve firmaların Aspilsan Enerji ile yaptıkları ikili görüşmelerinin ardından sona erdi.