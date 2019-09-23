GSO'da, kadın girişimci adaylarına yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi

KOSGEB Başkanlık Müşaviri Selçuk Eriş tarafından verilen ve 4 gün süren eğitimlerde; girişimcilik kavramı, iş fikri geliştirme, tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme türleri, kuruluş şekilleri, işletme kuruluş süreçleri, iş modeli kavramı ve ögeleri (pazarlama, üretim, yönetim, finansal planlama), iş modeli atölye çalışmaları, KOSGEB desteklerine başvuru ve uygulama süreçleri anlatıldı.

Eğitim boyunca devamlılık sağlayan kadın girişimci adaylarına KOSGEB Girişimcilik Sertifikası verildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülkemizin üretim ve ihracatının artmasında daha fazla kadının iş hayatında yer alması gerektiğini belirterek verilen eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Bu noktadan hareketle İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) finansman desteği ile Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında girişimci kadınlara yönelik, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) kurduklarını kaydeden Adnan Ünverdi, “Bu eğitimler sonucunda seçilecek kadın girişimcilerimiz merkezimizde kendi işini kurma imkanı bulacak” dedi.

KAGİDEM'in kendi işini kurmaktan ihracata kadar destek programları ile mentörlük, uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili, KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar sunduğunu ifade eden Ünverdi, “Ülkemizin üretimi ve ihracatının artması için sadece erkeklerin çalışması asla yeterli değil. Bu noktada kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu yüzden KAGİDEM Projesi'ne büyük önem veriyoruz. Kadın girişimcilerimizin iş dünyasında daha etkin rol üstlenmelerini çok önemsiyoruz” diye konuştu.