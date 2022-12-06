GSO'da “Santek Plastik Sektörü Çalıştayı” gerçekleştirildi

GSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Başar Küçükparmak ve Ferhan Sağım, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Sanayi Genel Müdürlüğü Kimya Sanayi Dairesi Başkanı Alpaslan Murat Yıldız, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanı Caner Koçoğlu, Gaziantep Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir ile kurum yetkilileri, firma temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

“Ekonomik bir cazibe merkezi konumunda olan Gaziantep sanayisini hızla geliştiriyor”

Çalıştayın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gaziantep'in birçok medeniyete ev sahipliği yapan farklı uygarlıkların, kültürlerin ve dinlerin sentezlendiği önemli bir sanayi, ticaret ve kültür merkezi olduğunu söyledi. Büyükdede, “Çağımızın küresel rekabet ortamında, teknolojik gelişmeler ve trendler ışığında firmalarımız, yenilikçi ürünler, üretim ve yönetim sistemleri ile rekabetçiliklerini korumaya ve geliştirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple, üniversitelerimiz ile imalat sanayi sektörlerinin Bakanlığımız öncülüğünde bir araya gelmesi ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin oluşturulması ve sürdürülebilmesi adına bilim ve sanayiyi bir araya getiren iş birliği mekanizmaları Bakanlığımızca etkin bir şekilde yürütülmekte ve yenileri de teşvik edilmektedir” dedi.

Sosyoekonomik yapısı nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekonomik bir cazibe merkezi konumunda olan Gaziantep'in sanayisini hızla geliştirdiğine dikkati çeken Büyükdede, “Gaziantep ülkemiz ekonomisine katkılarını artırmaktadır. Plastik sektörümüz ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'imizde de yatırımlarına büyük bir heyecan ve iştahla devam ediyor” diye konuştu.

Büyükdede, plastik sektörünün Gaziantep'te gelişmekte ve yüksek büyüme potansiyeline sahip olsa da sektörün, mevcut durumda, sorunlarının değerlendirilerek çözümüne yönelik hızlıca aksiyon alınmasının önem arz ettiğini ifade ederek şöyle konuştu, “Bu amaç doğrultusunda, bugün SANTEK etkinliği çerçevesinde düzenlenen bu çalıştayda çözüm için bütün paydaşlar üzerine düşen görevi yapacaktır. Gaziantep sanayisinde dönüşümün gerçekleşebilmesi ancak kamu, üniversite ve sanayi iş birliği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla sanayicilerin; bu süreçlerde yapılması gerekenler ve sanayide dönüşümün işletmelere sağlayacağı kazançlar hakkında bilgilendirilerek teknolojik ve mekânsal dönüşüm konularında yönlendirilmeleri sağlanacak. Bu vizyon doğrultusunda; Ar-Ge, inovasyon ve sanayi altyapısı, 6 Organize Sanayi Bölgesi, 10 Sanayi Sitesi, 11 Ar-Ge Merkezi, 1 Tasarım Merkezi, 1 Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunan Gaziantep'i üretici kimliği, katma değerli gücü ve inovatif büyüme kapasitesini artırmak için büyük bir heyecanla desteklemeye devam edeceğiz.”

“Daha önce başlattığımız markalaşma, inovasyon ve arge çalışmalarının bugün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz”

Gaziantep'in model bir şehir olduğunu kaydeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Gaziantep plastik sektörü açısından önemli bir şehir. Bu çalıştayın sonuçlarını takip edeceğiz ve sanayimizin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Daha önce başlattığımız markalaşma, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının bugün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Plastik sektörünün kentimizde büyüme hızı çok yüksek. Bu noktada sanayicilerimizin bize ulaştıracakları talepler, sorunlar ve diğer konularda her zaman yanlarındayız ve çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Değişim ve dönüşüm yolunda Valimiz, Belediye Başkanımız, Oda başkanlarımız ve kurumlarımız ile çok daha iyi noktalara geleceğimize yürekten inanıyorum. Çalıştayın düzenlenmesinde destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Bu şehrin sanayicileri en zor şartlarda bile makineleri durdurmadan kent ve ülke için çalışmaya devam etti”

Gaziantep'in sanayi şehri olduğunu ve Gaziantep Sanayi Odası'nın çok önemli işlere imza attığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu şehrin sanayicileri en zor şartlarda bile makineleri durdurmadan kent ve ülke için çalışmaya devam etti. Her sanayicimizin ayrı ayrı olağanüstü başarı hikayesi var. Gaziantep kadim bir şehir. Her noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu toplantı da önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalara ışık tutacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Plastik sektörü döngüsel ekonomide üzerinde durulması gereken en önemli sektörler arasında yer alıyor”

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da konuşmasında, plastik sektörünün döngüsel ekonomide üzerinde durulması gereken en önemli sektörlerin başında geldiğini dile getirdi. Sektörde üretimin geri dönüşüme uygun yapılması gerektiğini ifade eden Küçükparmak, “Bunu yaptığımızda karbon salınımını azaltırken; AB Yeşil Mutabakat Kriterlerine uygun üretime geçişimizi de kolaylaştırmış olacağız. Ayrıca İngiltere, İtalya ve İspanya gibi ülkeler plastik ithalatı konusunda yeni kriterler getirmek için bir çalışma gerçekleştirdi. Buna göre ithal ettikleri plastik ürünlerin belirli oranlarda geri dönüşüme uygun hammadden üretilmesini isteyecekler. Ertelenmediği takdirde 2023 yılında başlayacak olan uygulama ile geri dönüşüm kriterlerine uygun olmayan ürünlerden ek vergi talep edilecek. Bu uygulama ilerleyen dönemde tüm AB ülkelerinde başlayabilir ve sektör olarak bizim de şimdiden buna hazırlanmamız gerekiyor. Aksi takdirde, en fazla ihracatımızın olduğu AB ülkelerine yapılan plastik, plastiğe dayalı üretim ve ambalaj konusunda yeni standartlara uyumluluk konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Bu da önemli kayıplara neden olabilir” dedi.

Plastik hammadde ve termo plastik üretimi yapan işletmelerin yüzde 20'sinin Gaziantep'te olduğunu kaydeden Küçükparmak, “2021 yılına göre, şehrimizden yapılan ihracatta tekstil sektörü yüzde 43 ile ilk sırada yer alırken, kimya ve plastik sektörü yüzde 12 ile 3. sırada bulunmaktadır. Plastik sektörünün temel hammaddelerinden olan polietilen ve polipropilenin dünyada en çok tüketildiği şehirlerin başında Gaziantep gelmektedir. Bu hammaddeler, kent olarak dünyada lider olduğumuz parça halı üretimi başta olmak üzere, pp çuval, non-woven kumaş, plastik ambalaj üretiminde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple şehrimizin en güçlü sektörlerinden olan plastik sektörüne yönelik, Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) çerçevesinde, Plastik Sektörü Çalıştayı'nın şehrimizde düzenlemesi kritik önem taşıyor. Sonuçları itibarı ile sektörümüze değer katacak bu güzel organizasyonda emeği olan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Geri dönüşümün arttırılmasını ve sektörün büyümesini hedefliyoruz”

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da Gaziantep'in plastik sanayide Türkiye'nin öncü üretim yapan bir merkezi olduğunu söyledi. Dünyada tek başına en çok polipropilenin tüketildiği ilin Gaziantep olduğunu belirten Eroğlu, “PAGEV, Gaziantepli sanayicilerimizle geçmişten bugüne kadar birçok sorunu el ele çözüme kavuşturmuştur. Nitekim hammadde ithalatındaki kısıtlamanın giderilmesi konusunun dışında poşet ve stretch filmleri gözetim konulması gibi adımları Gaziantepli sanayicilerimizle birlikte attık. Sanayicimizin maliyetini arttıran birçok kalemde kamu ile çözüm üretilmesi hususunda da pek çok problemi PAGEV olarak sanayicilerimizle birlikte çözüme kavuşturduk. PAGEV Meslek liselerini kurarak nitelikli iş gücü oluştururken, 31 yıldır Türkiye'nin en büyük plastik fuarı olan Plast Eurasia'yı düzenliyoruz. Fuarımız, dünyada her yıl düzenlenen en büyük 2. plastik fuarı konumuna gelmiştir. Ayrıca inşaatına devam ettiğimiz PAGEV Mükemmeliyet Merkezimizle, sektörümüzdeki katma değeri arttırmayı planlıyoruz. Yeşil dönüşümle ilgili çalışmalar da yürüten PAGEV, döngüsel mutabakat çerçevesinde firmalarımızın atması gereken adımları da sektörle paylaşarak; geri dönüşümün arttırılması ve sektörün endüstri olarak büyümesini hedefliyoruz. Gaziantep plastik işleme makinaları sektörünün geliştirilmesi gibi birçok konuda Sanayi Bakanlığımız, Gaziantep Sanayi Odamız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızla yoğun çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep sektörde ülkemizin önemli üretim merkezlerindendir”

Gaziantep'in ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu kaydeden Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mustafa Taşdemir, “Çalıştay konumuz plastik sektörü, ilimiz sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı sıralamasında yüzde 8,38'lik oran ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Yine Bakanlığımız Sanayi Sicil Veri Tabanı kayıtlarına göre istihdam edilen kişi sayısına göre yüzde 6,6'lik oran ile üçüncü sırada bulunmaktadır. İhracatta ise yine tekstil ve gıda sektörünün ardından üçüncü sırada bulunmaktadır. Çalıştayımızın Gaziantep ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Sanayi Genel Müdürlüğü Kimya Sanayi Dairesi Başkanı Alpaslan Murat Yıldız ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanı Caner Koçoğlu, sektörün daha sağlıklı ve verimli büyümesi noktasında atılabilecek adımlar üzerine görüş ve önerilerini aktardı.

Çalıştayda ayrıca sanayiciler tarafından gündeme getirilen konular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası ve PAGEV yetkilileri tarafından yanıtlanarak öneriler kayıt altına alındı.

Çalıştay soru-cevap bölümü ve plaket takdimiyle sona erdi.