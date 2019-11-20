GSO'da, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Destekleri Ve Başvuru Süreci” Anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı sanayi hamlesi kapsamında Bakanlık tarafından verilen destek ve teşviklerin anlatıldığı, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Destekleri ve Başvuru Süreci” toplantısı yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, KOSGEB Uzmanı Mustafa Simşek, GAÜN Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin ile diğer davetlilerin katıldığı toplantıda Gaziantep'in sanayide dönüşüm süreci konuşuldu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in en çok ihtiyaç duyduğu alanın teknoloji olduğunu belirterek, “Bu konuyu ne kadar çok konuşur, ne kadar çok dile getirirsek kentimiz ve ülkemiz için o denli faydalı olacaktır. Gaziantep olarak üreten ve rekabetçi bir şehiriz. Mevcut üretim modellerimize mutlaka teknolojiyi adapte etmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman mevcut ihracat rakamlarımızı çok daha yukarılara taşıma imkanı bulacağız. Bunu da yine devletimizle, milletimizle, işadamlarımızla, kadın girişimcilerimizle el ele vererek başarabiliriz” şeklinde konuştu.

GSO olarak buna inançlarının tam olduğunu vurgulayan Adnan Ünverdi, “Bu inancımız doğrultusunda GSO Mesleki Eğitim Merkezini, Kadın Girişimci Destek Merkezini kurduk. Yakın zamanda KOBİ Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezimiz (Model Fabrika) hayata geçecek. Bunun yanında Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projemizi hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz bütün bu projelerimizle Gaziantep'in sanayide dönüşümünü başlatmış olduk. Sizlerin de buna inanmasını istiyor ve desteklerinizi bekliyoruz. Gaziantep'teki firmaların kümelenmelerini, yaptıkları iş koluna göre sınıflandırılmalarını sağlayarak tek ses olmalarını hedefliyoruz. Bu noktada projelerimize destek veren İpekyolu Kalkınma Ajansı'na, KOSGEB'e, Teknopark ve bize destek veren bütün kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de GSO'yu yaptığı projelerden ve sanayide dönüşüm sürecindeki üstlendiği rolden dolayı tebrik ederek, “Gaziantep'in ithal edilen ürünleri üretebilme potansiyeli bulunuyor. Milli Teknoloji Hamlesi devletin önemsediği bir projedir. Sanayinin daha da güçlenmesini sağlayacak ürünlerin hem Gaziantep'te hem Türkiye'de üretilmesi için gerekli iklimin oluşturulması gerekiyor” dedi.

Stratejik ve proje bazlı yatırımlarda önemli imkanlar sunulduğunu dile getiren Vali Davut Gül, uygun sektörde yatırım yapıldığında Türkiye'nin en dezavantajlı bölgesinde alınan teşviklerden daha iyisini alabilme imkanı bulunduğunu kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gül, merkezin öneminden bahsederek girişimci kadınlar açısından bir şans olduğunu söyledi.

Katılımcılara teknoloji odaklı sanayi hamlesi destekleri ve başvuru süreci hakkında sunum yapan KOSGEB Uzmanı Mustafa Simşek ise, “Amacımız yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretimine destek olmak. Bu sayede yıllık 30 milyar dolarlık ithalata giden para ülkemizde kalacak. İlk çağrı dönemi makine sektörüne yönelik olacak” diye konuştu.

Toplantının son bölümünde katılımcıların sorularına cevap verildi.