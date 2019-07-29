GSO'da Temel Dış Ticaret eğitimi verildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi tebliği kapsamında firmalara Temel Dış Ticaret eğitimi verildi.

GSO'da, 27-28 Temmuz tarihlerinde, Gaziantep Hazır Giyim İhracat Takımında yer alan firmalara verilen eğitime projede yer alan 18 firmanın tamamı temsilcileri ile katıldı. UR-GE projesinde yer alan hazır giyim firmalarının dış ticaret işlemlerine ve mevzuatına yönelik bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen “Temel Dış Ticaret” eğitimi boyunca, katılımcı firmalar dış ticarette planlama, bilgi ve belge yönetimi, ihracat ve ithalat iş akışları, taşıma ve sigortalama işlemleri, banka ve finansman işlemleri, gümrük süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi URGE Projesi kapsamında firmalar, uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ilişkin Ticaret Bakanlığı desteğinden faydalanıyor. Proje kapsamında firmalar; GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri ve Türkiye'ye getirilecek alım heyetleri organizasyonlarına katılıyor.

GSO'nun proje kapsamında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.