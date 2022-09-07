GSO'da uluslarası pazarlama ve müşteri bulma yöntemleri eğitimi verildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği çerçevesinde firmalara, Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Yöntemleri eğitimi verildi.

GSO'da, Gaziantep Kimya ve Plastik Kümesi'nde yer alan firmalara verilen eğitime projede yer alan 19 firmanın tamamı temsilcileri ile katıldı. UR-GE projesinde yer alan kimya ve plastik firmalarının dış ticaret işlemlerinde hedef pazar belirleme ve müşteri bulma konularına yönelik bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen “Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Yöntemleri” eğitimi boyunca, katılımcılara, dış ticarette planlama hedef pazar seçimi ve istihbaratı konusunda tecrübe kazanımı, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabetçi piyasada ürünü pazarlarken müşteriye ulaşma konusunda bilgilendirme yapıldı. UR-GE Projesi çerçevesinde firmalar, uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ilişkin Ticaret Bakanlığı desteğinden faydalanıyor. Projede firmalar; GSO tarafından organize edilen eğitimler, danışmanlık faaliyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri ve Türkiye'ye getirilecek alım heyetleri organizasyonlarına katılıyor.

GSO'nun proje ile gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor.