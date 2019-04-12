GSO'da "Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanun taslağı" semineri

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı" hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Katılımcılara ürün güvenliği konusunda bilgiler veren Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karabay, piyasaya sürülen ürünlerin kanun ve yönetmeliklerle kontrol edildiğini söyledi.

Karabay, hazırlanan yeni taslak kanunla ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını, daha güvenli ve kaliteli ürünlerin üretilip piyasaya sürülmesini, yurtiçi ve yurtdışına pazarlanmasını, Türk Malı imajının korunmasının sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Seminerde daha sonra Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Sanem Yıldız tarafından Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağı ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sanem Yıldız sunumunda, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede ürün güvenliği sistemine sahip olmak amacıyla, AB mevzuatındaki gelişmelere uyum sağlamak, icracı kurumların dile getirdiği ihtiyaç ve boşlukları gidermek, cezai müeyyidelerin caydırıcılığını arttırmak, çağın gereklerine uygun olarak ürün güvenliği mevzuatını bir adım ileriye taşımak, güvensiz ürünle ilgili asıl sorumlulara ulaşmak, daha kaliteli ve güvenli olan uluslararası rekabet gücüne sahip ürünler üretmek amacıyla güncellenme ihtiyacı duyulan konularda bilgiler verdi.

Yıldız, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun yerine geçmek üzere hazırlanan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı'nın, nihai hale getirilerek yasalaşmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na iletildiğini kaydederek, kanun taslağının 2019 yılı içerisinde yasalaşmasının öngörüldüğünü ve yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Yapılan konuşma ve sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplandı.

Seminere, sanayicilerin yanı sıra Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güvel, Ticaret Denetmenleri Grup Başkanı Ahmet Sefa ile kurum müdürleri katıldı.