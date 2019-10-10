İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GSO'dan Barış Pınarı harekatına destek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenlik koridoruyla bölgedeki insanların terör örgütlerinin elinden kurtarılacağını ve bölgenin barış koridoruna dönüşeceğini söyledi.


Adnan Ünverdi yaptığı açıklamada, “Ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine yönelik yeni ve büyük bir harekat başlatmıştır. Bu Türkiye'nin terör örgütlerine karşı en meşru hakkıdır ve kahraman Mehmetçiğimiz gereğini yapacaktır” dedi.


Terör örgütlerine yönelik yapılan harekatların ülkemizin güvenliği kadar sınır ötesindeki mazlum insanlar için de umut olduğuna vurgu yapan Adnan Ünverdi, “Çünkü Mehmetçiğimiz gittiği yere barış, güven ve huzur götürür. Oluşturulacak güvenli bölge ile o bölgedeki insanlar terör örgütlerinin elinden kurtarılacak ve bölge güven koridoruna dönüşecek. Biziler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatının da sonuna kadar destekçisiyiz. Allah Şanlı Ordumuza, Kahraman Mehmetçiğimize güç versin, muzaffer kılsın. Millet olarak tek yürek kalbimiz ve dualarımız güvenlik güçlerimizle” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.